Температура воздуха продолжает расти, хотя синоптики и обещают вскоре небольшое похолодание.

В воскресенье, 8 июня, в Украине вновь ожидаются кратковременные дожди, грозы. Это коснется запада страны, а также Житомирской и Винницкой областей днем. Ночью непогоды следует ждать в северо-западных регионах.

"В отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с", - говорится в публикации Укргидрометцентра в Facebook.

Также сообщается, что украинцев ожидает переменная облачность. Температура воздуха ночью составит около 17-22 градусов Цельсия. Днем будет гораздо жарче — 29-34 градуса, но на юго-востоке столбики и вовсе могут поднять до 37℃.

Видео дня

Погода в Киеве и Киевской области

Ожидается переменная облачность и отсутствие каких-либо осадков. Ветер юго-западного направления, 5-10 метров в секунду. А вот температура воздуха будет колебаться в области — от 30 до 34 градусов днем, ночью 17-22; в Киеве — от 32 до 34 градусов днем, 20-22 градуса ночью.

Другие новости о погоде в Украине

Ранее УНИАН сообщал, надолго ли в Украине задержится жара. По словам Натальи Диденко, уже в начале следующей недели должны быть приятные изменения для нелюбителей жаркой погоды. Температура воздуха снизится до комфортной - днем ожидается +18...+24 градуса.

Кроме того, она рассказала, что в ближайшие синоптические дни ожидаются резкие перепады атмосферного давления и температуры воздуха. Поэтому очень важно иметь под рукой необходимые лекарства против головной боли и так далее.

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