Украина может поражать ею большинство объектов в приграничных областях.

В мирное время между успешными испытаниями ракеты и ее появлением в серийном производстве может пройти значительный период, а во время войны этот срок должен быть короткий. Об этом в эфире Radio NV сказал военный обозреватель Денис Попович, комментируя вопрос украинской баллистики.

"Надо взять на вооружение, официально это провести. Получить указ, после этого выделяется бюджет. Это могут быть месяцы. В военном смысле, я думаю, что это должен быть очень короткий срок... Учитывая то, когда немецкая сторона говорила о том, что в ближайшие недели могут быть развернуты первые образцы украинского дальнобойного оружия, то можно предположить, что речь шла и о баллистике. Я не утверждаю, что это будет в течение недель. Но такую логику провожу", - сказал Попович.

Эксперт также рассказал, что может стать целью для украинских баллистических ракет, учитывая, что во время испытаний она преодолела расстояние в 300 километров.

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"Это не Москва, не Московская область. Но приграничные с Украиной регионы - Курская область, Брянская, Воронежская. Это в радиусе поражения... Логистические и военно-промышленные объекты... И 400 килограммов боевая часть. Если не ошибаюсь, ATACMS имел 227 фунтов. Это где-то 100 килограммов. Так это значительно более мощная история, чем ATACMS... 400 килограммов - это о нефтебазе сразу можно забыть", - добавил Попович.

Украинская баллистика: что известно

Накануне об успешных испытаниях украинской баллистической ракеты сообщил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Он рассказал, что во время боевого испытания ракета преодолела 300 километров и поразила командный пункт РФ. Эксперт выразил надежду, что Украина будет двигаться дальше в этом направлении и быстро масштабирует производство.

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