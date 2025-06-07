Ученые сделали 'самое четкое в истории' фото Солнца

Снимок открывает новую эру в изучении Солнца, утверждают исследователи космоса.

Национальная солнечная обсерватория США обнародовала потрясающее изображение поверхности Солнца, сделанное телескопом Иноуэ на Гавайях. На снимке впервые в истории зафиксированы тонкие магнитные полосы шириной около 20 км - это новое окно в понимание солнечного магнетизма, пишет Dailygalaxy.

Ученые объясняют, что эти полосы являются "отпечатками пальцев" магнитной активности. По словам доктора Давида Куридзе, открытие может помочь точнее предсказывать солнечные бури и извержения, которые могут влиять на GPS, энергосистемы и спутники на Земле.

Телескоп Иноуе использует уникальную технологию визуализации в G-диапазоне, что позволяет видеть магнитные поля Солнца с чрезвычайной четкостью. Один из ученых NSO, Дэвид Бобольц, назвал это изображение "только началом того, что мы сможем увидеть с Иноуэ".

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Общественность уже отреагировала на фото в соцсетях. Хотя большинство в восторге от масштаба и четкости, некоторые назвали его "слишком чужим", чтобы казаться реальным. Несмотря на это, общее впечатление - снимок открывает новую эру в изучении Солнца.

Напомним, астрономы были поражены, когда открыли чрезвычайно большую планету, вращающуюся вокруг крошечной звезды, космической пары, что противоречит существующим теориям формирования планет. Речь идет о звезде TOI-6894, которая находится около в 240 световых годах от Земли в созвездии Льва.

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