Россия обвинила Украину в срыве обмена телами и пленными

В Москве убеждают, что Украина якобы неожиданно отложила заранее спланированный процесс.

Россия обвинила Украину в срыве обмена телами павших военных и пленных. В Москве говорят, что Киев даже не отправил на место обмена свою делегацию.

Как заявил в комментарии российским пропагандистам глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, Россия 6 июня якобы начала реализацию договоренностей о передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмена ранеными, тяжелобольными и военнопленными.

"Первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена. Другие на подходе", - заявил он.

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Впрочем, российский чиновник перекидывает, якобы украинская сторона неожиданно перенесла "на неопределенный срок и прием тел и обмен военнопленными".

"Группа их переговорщиков даже не прибыла на место обмена... Москва призывает Киев четко придерживаться графика и всех достигнутых договоренностей, немедленно начать обмен", - заявил Мединский.

Сейчас украинская сторона не комментирует эти обвинения. Впрочем, вчера Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что заявления представителей ПФ о якобы начале возвращения тел или репатриационных мероприятий по результатам договоренностей в Стамбуле не соответствуют действительности.

"Продолжается подготовка к обмену тяжелобольных, тяжелораненых, молодежи и возвращение тел павших защитников. Любые односторонние заявления или действия представителей государства-агрессора являются лишь очередной манипуляцией относительно чувствительной и важной темы репатриации тел наших защитников", - говорилось в заявлении.

Координационный штаб отмечает, что готов к проведению как репатриационных мероприятий, так и обменов военнопленными, в частности к обмену "всех на всех".

Обмен пленными - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский анонсировал, что в эти выходные Украина и Россия могут провести обмен военнопленными. Российская сторона прислала информацию о том, что в субботу и воскресенье она сможет передать 500 украинских военных.

Впоследствии глава российской делегации на мирных переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что обмен военнопленными между Украиной и Россией, о котором стороны договорились на встрече 2 июня, может начаться 7-9 июня.

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