Со дня на день певица SLAVIA должна родить.

Бывшая супруга украинского артиста Дзидзьо (настоящее имя - Михаил Хома), певица SLAVIA, которая ждет рождения первенца, во второй раз вышла замуж. Избранником исполнительницы стал бизнесмен Андрей Павлюк.

"Женаты! Нам удалось зарегистрировать брак до рождения ребенка. Обручальные кольца выбирал любимый, по моему желанию. Самое важное успели", - отметила она, опубликовав фото в Instagram.

Пара активно готовится стать родителями.

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"С малышом договорились, вежливо растет в животе. 40 недель. Со дня на день ожидаем нашей встречи", - добавила певица.

Подписчики в комментариях поздравили молодоженов:

"Андрей красавицу отхватил. И еще умная, добрая...", "Искренне поздравляю, восхищаюсь вами", "Очень радуюсь за вас", "Красивая пара".

Напомним, ранее SLAVIA откровенно рассказала, какой будет ее свадьба с новым избранником. Она вспомнила, как Павлюк сделал ей предложение через мобильное приложение "Дія".

"Даже не думала, что так обрадуюсь. Потому что все у нас давно уже ясно: мы живем вместе, у нас общий быт, все под нас двоих обустроили. А самое главное - ждем ребенка. Но я так радовалась!" - призналась певица.

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