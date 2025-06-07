Эти породы собак обычно комфортно чувствуют себя в новых условиях.

Если вы любите путешествия и хотите завести домашнего любимца, чтобы наслаждаться поездками вместе с ним, то важно выбрать животное, которому подойдет такой стиль жизни. Известно, что долгие путешествия самолетами, поездами и автомобилями являются особыми вызовами для собак, ведь нарушается их распорядок дня и они находятся в незнакомом окружении. Поэтому эксперты рассказали для Parade Pets, какие собаки подходят для людей, чтобы вместе с ними исследовать мир.

"При выборе собаки, которая хорошо переносит путешествия, главное - это ее способность к адаптации", - объяснила сертифицированный профессиональный тренер собак и эксперт по жизни домашних животных в Rover Николь Эллис.

По ее словам, те породы, которые подойдут для путешествий, "обычно компактные, спокойные и комфортно чувствуют себя в новых условиях - будь то во время полета в салоне самолета, или во время изучения новых городов, или во время отдыха в отеле, где разрешается проживание с животными".

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В то же время доктор Джейми Ричардсон, руководитель ветеринарной медицины в Small Door Vet добавил, что "социализация и акклиматизация к различным средам со временем, а в идеале - с раннего возраста, являются ключевыми факторами для того, чтобы собака получала удовольствие от путешествий, а не испытывала тревогу".

Поэтому эксперты назвали 11 пород собак, которые прекрасно подойдут для отдыха и путешествий.

Кавалер Кинг Чарльз спаниель

"Эти ласковые, приспособительные маленькие собаки прекрасно переносят полеты и проживание в отелях. Их небольшой размер делает их профессионалами путешествий в салоне самолета, а их дружеский характер покоряет как персонал авиакомпаний, так и незнакомцев", - заверила Эллис.

Эксперт отметила, что эти собаки достаточно активны, чтобы выдерживать прогулки по городу.

Доктор Ричардсон согласился с Эллис и отметил, что эти собаки "небольшие, приспособляемые и прекрасно ладят с новыми людьми и окружением".

Той-пудель

Эти маленькие щенки могут много путешествовать, уверяют специалисты.

"Игрушечные пудели - очень умные и легко поддаются дрессировке, они являются легкими спутниками в путешествиях, не линяют - идеальны для отелей или Airbnb". Они эмоционально устойчивы и в целом хорошо чувствуют себя в новом окружении", - отметила Эллис.

По словам доктора Ричардсона, эти умные собаки "умные, гипоаллергенные и легко приспосабливаются", благодаря чему они являются отличным выбором для путешествий и проживания в отелях.

Померанский шпиц

Ричардсон заверил, что эта собака энергичная и маленькая, а также "легкая для авиаперелетов и обычно хорошо чувствует себя в переносках для животных". Также шпицы гибкие и достаточно резвые, чтобы выдерживать стресс от путешествий.

Гаванез

Это умная, ласковая собака, которая хочет угодить своему хозяину.

"Эта кубинская порода была буквально выведена для того, чтобы быть собакой-компаньоном в теплых, оживленных городах. Они хорошо переносят изменения в окружении и часто преуспевают в условиях городских путешествий, особенно благодаря своему общительному и веселому нраву", - говорит Эллис.

Йоркширский терьер

Йоркширский терьер известен тем, что является энергичным и миниатюрным. По словам доктора Ричардсона, они "достаточно маленькие для путешествий в салоне самолета и часто уверены в себе".

Итальянская борзая

"Легкие, компактные, очаровательные и чрезвычайно привязаны к своим хозяевам, итальянские борзые любят быть рядом", - отметила Эллис.

Несмотря на то, что некоторые представители этой породы могут быть очень энергичными, "они часто счастливы в дорожной сумке или свернувшись калачиком на вашей гостиничной кровати. Их спокойный характер является дополнительным бонусом для долгих перелетов".

Миниатюрный шнауцер

Эти собаки очень общительны. Как рассказывает Ричардсон, миниатюрные шнауцеры "умные, легко поддаются дрессировке и уверены в новых условиях".

Брюссельский грифон

"Эти забавные маленькие собаки обладают яркой индивидуальностью, но достаточно компактны, чтобы их было легко брать с собой в путешествие. Их неопрятное очарование покоряет других путешественников, и они часто любят гулять на свежем воздухе, что делает их идеальными компаньонами для осмотра достопримечательностей и посещения кафе", - отметила Эллис.

Котон де Тулеар

Профессиональный тренер собак добавила, что эти собаки являются скрытым сокровищем для тех, кто часто путешествует.

"Достаточно легкие, чтобы их можно было брать с собой в салон самолета, котоны ласковые, спокойные и удивительно приспособлены для породы с роскошной шерстью", - сказала Эллис.

Мальтийская болонка

Мальтийская собака - это древняя средиземноморская порода, которая является "тихой, приспособленной и мало линяет".

Мальтийцы известны тем, что имеют длинную шерсть, стильные, портативные и добродушные, а также идеально подходят для жизни в дороге.

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