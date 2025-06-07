Отношения Украины с США в дальнейшем будут коммерческими, считает Дунда.

Украина уже не будет получать помощь от Соединенных Штатов, как это было во времена предыдущего президента Джо Байдена. Такое заявление сделал народный депутат Олег Дунда в эфире Вечер.LIVE.

"Мы уже не будем получать помощь от США в том виде, в котором получали от Байдена. Мы идем к тому, что самая большая финансовая поддержка будет от Европы. И те заявления, которые звучали на "Рамштайн", об этом и свидетельствуют", - сказал нардеп.

А отношения Украины с США, по его словам, в дальнейшем будут, скорее всего, коммерческими, то есть Украина сможет покупать у Штатов оружие, которое ей нужно, за европейские средства и за собственные, если это будет возможно, а США при этом не будут мешать Украине это делать.

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"Если со стороны США будет содействие, и они наш заказ поставят первоочередным, это уже будет помощь. На большее вряд ли можно будет рассчитывать", - отметил Дунда.

Военная помощь Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в 2025-м помощь Украине превысит показатели предыдущих лет, заявлял министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам 28-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формате "Рамштайн"). Он уточнил, что по итогам встречи Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов на 350 млн фунтов, Германия одобрила пакет военной помощи на 5 млрд евро, Нидерланды предоставят пакет на сумму 400 млн евро.

Что касается помощи Нидерландов, то пакет помощи включает, в частности, более 100 кораблей, патрульных катеров, транспортных катеров, перехватчиков, кораблей специальных операций, рассказал министр обороны страны Рубен Брекельманс. По его словам, часть этого пакета - это финансирование программ обучения украинских специалистов.

Недавно Канада объявила о предоставлении Украине военной помощи на сумму более 35 миллионов канадских долларов (или 25,5 миллиона долларов США). 30 миллионов долларов из этой суммы будет направлено на бронированные машины Coyote и Bison, а также новое оборудование и боеприпасы, остальные 5 миллионов пойдут на комплекты радиоэлектронной борьбы.

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