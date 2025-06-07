Производитель смартфонов, вероятно, упустил новый этап технологической революции в своей отрасли.

В 2022 году генеральный директор Apple Тим Кук отклонил коммерческое предложение Илона Маска и это, вероятно, стало самой большой стратегически ошибкой компании за многие годы. Об этом пишет Financial Express.

Три года назад Маск обратился к Apple со смелым предложением - построить систему прямого доступа к спутниковому интернету Starlink с телефонов iPhone. Это был потенциально новый уровень мобильной связи, невиданный до тех пор. Однако от Apple требовалось не только формальное согласие, но и участие в финансировании проекта.

Компания SpaceX, которая владеет спутниковой сетью Starlink, готова была начать проект в обмен на авансовый платеж от Apple в размере 5 миллиардов долларов и 1 миллиард долларов ежегодно после 18-месячного эксклюзивного периода.

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Тим Кук, генеральный директор Apple, отказался, но сама идея ему понравилась и он решил реализовать замысел Маска с компанией Globalstar, меньшим и более слабым конкурентом Starlink. Apple вложила в проект 1,7 миллиарда долларов, большая часть из которых пошла на производство и запуск новых спутников.

Но Илон Маск тоже не терял времени и в партнерстве с группой компаний T-Mobile, предоставляющей услуги мобильной связи в США и Европе, запустил свой сервис Direct to Cell. Он позволяет смартфонам, в том числе iPhone, напрямую подключаться к спутниковой связи через сеть T-Mobile. Но запуском конкурирующего проекта соперничество не ограничилось.

SpaceX подала иск против Globalstar, требуя передать ей в пользование радиочастоты, которые использует спутниковый сервис Apple. Команда Маска отмечала, что Globalstar почти не использует эти радиочастоты и только блокирует развитие технологии.

Сейчас иск еще рассматривается, но в случае победы SpaceX Apple придется искать новые частоты для своего сервиса спутникового интернета, или даже искать нового поставщика спутниковой связи.

"Конкуренция за космическую связь смартфонов обостряется. То, что началось как отклоненное предложение, теперь превратилось в полномасштабную битву за доминирование, которая может переосмыслить то, как смартфоны остаются на связи, когда наземные сети не функционируют", - пишет Financial Express.

Другие новости о технологиях связи

Как писал УНИАН, японские инженеры установили рекорд скорости интернета. Созданный ими канал смог передать 1.02 петабита (127 500 ГБ) информации за одну секунду. Этого достаточно, чтобы, например, загрузить более 10 тысяч фильмов в формате 4K.

Также мы рассказывали, что YouTube начал показывать рекламу в самых интересных моментах видео. Технология работает на базе нейросети Gemini, которая самостоятельно определяет правильный момент и включает рекламу именно там.

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