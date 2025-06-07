Россияне используют этот самолет в том числе и для запусков КАБов по украинским позициям.

С начала полномасштабной войны было около 15 подтвержденных случаев уничтожения российских самолетов Су-35. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"А по неподтвержденным цифрам где-то более 25. И с учетом, что весь ВПК России выпустил таких Су-35 с теми, что пошли на экспорт и теми, что есть у России около 125. Понимаем, что это третья или четвертая часть парка Су-35, который считается достаточно усовершенствованным, четвертого поколения", - сказал Тимочко.

Он добавил, что Су-35 - это многоцелевой истребитель, который россияне могут использовать как штурмовик. Также враг применяет эти самолеты для сбивания наших воздушных целей.

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"Но что наиболее болезненно для нас. Это то, что он является носителем ФАБов и КАБов. И полезной нагрузки там около 15 тонн. То, что он был сбит на Курщине, свидетельствует, что он осуществлял поддержку. Скорее всего, российским войскам, которые наступают на Сумщину. Здесь мы можем говорить, что хоть на очень короткое время, но количество ФАБов и КАБов на отдельном направлении уменьшится", - отметил Тимочко.

Российская авиация: важные новости

Накануне Воздушные силы Украины сообщили о сбитии российского истребителя Су-35. Отмечается, что успешная операция была осуществлена на Курском направлении.

Кроме того, в начале мая стало известно, что украинский морской дрон сбил российский Су-30. Тогда отмечалось, что это произошло над Черным морем, куда и упал вражеский самолет.

В ГУР отметили, что это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном. Такой удар осуществили бойцы спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura.

"Многоцелевой истребитель государства-агрессора России, чья ориентировочная стоимость составляет около 50 миллионов долларов, вспыхнул в воздухе и, наконец, упал в море", - рассказывали в разведке.

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