Это месторождение было образовано в результате мощного извержения вулкана более 16 миллионов лет назад.

На Западе США под давно неактивным вулканом геологи нашли месторождение лития, которое может изменить глобальный энергетический ландшафт. Такое открытие стало одним из важнейших находок полезных ископаемых за последние годы. Об этом пишет Daily Galaxy.

Это месторождение было обнаружено в кальдере МакДермитт, которое является огромным геологическим образованием, простирающимся на границе штатов Орегон и Невада. Его цена составляет около 413 млрд евро и имеет большой потенциал для изменения метода, которым мир получает очень важные материалы для чистой энергии.

"Кальдера МакДермитт, образованная в результате мощного извержения вулкана более 16 миллионов лет назад, сейчас содержит одно из крупнейших известных месторождений лития на Земле. В кратере размером 45 на 35 километров когда-то было озеро, в котором накопились слои вулканического пепла и богатых минералами отложений. Такая среда способствовала образованию богатых литием глин, особенно в Такер-Пас, где концентрация лития привлекла внимание исследователей", - подчеркнули в материале.

Видео дня

Отмечается, что слой иллита в "Такер-Пас" особый чрезвычайно высоким содержанием лития. Образцы показали концентрацию до 2,4% по весу, что серьезно превышает средний мировой показатель - 0,4%. Такие уровни делают кальдеру МакДермитт очень ценным источником лития.

"Высокая концентрация лития, обнаруженная в "Такер-Пас", является результатом редкого двухступенчатого геологического процесса. Сначала богатое литием вулканическое стекло было вымыто щелочными водами озера, образовав богатые магнием смектитовые глины. На втором этапе, около 16,3 миллиона лет назад, гидротермальные жидкости, богатые калием, фтором, рубидием и цезием, просочились сквозь землю, превратив глины в иллит и концентрируя литий", - объяснили в Daily Galaxy.

Поэтому это месторождение делает "Такер-Пас" главным местом для добычи лития, опережая другие месторождения в регионе, среди которых Клейтон-Вэлли и Райолит-Ридж в Неваде.

Однако такое открытие не обошлось без споров. В частности местные коренные группы выступили против горного проекта, назвав его "зеленым колониализмом".

По их словам, добыча лития на этом месте повредит священным землям и нарушит традиционные источники охоты и питания. Несмотря на это, решение федерального суда поддержало интересы горной промышленности и позволило продолжить проект.

Кроме того, в рамках этого проекта появились и экологические проблемы.

"Хотя используемый метод добычи не базируется на испарительных ставках, которые являются распространенными в добыче рассола, риски все равно существуют. Эксперты предупреждают, что этот процесс может привести к деградации почвы, загрязнению тяжелыми металлами и давлению на местные водные ресурсы. Эти проблемы подчеркивают сложности в поиске баланса между экономическим развитием и экологической устойчивостью", - отметили в материале.

В свою очередь месторождение лития в кальдере МакДермитт может уменьшить зависимость США от импортного лития, в частности в Чили, Боливии и Китая.

"В случае полного освоения месторождение может обеспечить литием, необходимым для электромобилей, аккумуляторов и других технологий чистой энергии, что потенциально снизит расходы. Учитывая, что к 2040 году ожидается значительный рост мирового спроса на литий, это открытие может вывести США на передовые позиции в переходе к чистой энергии", - считают в издании.

Месторождения полезных ископаемых в мире - последние новости

Как писал УНИАН, ранее геологи обнаружили крупнейшее в мире месторождение железа, которое находится в отдаленной части Западной Австралии. По оценкам ученых, оно содержит около 55 миллиардов метрических тонн руды с концентрацией железа, превышающей 60 процентов.

Также сообщалось, что в Китае обнаружили крупное месторождение меди, а именно на Тибетском плато. Его объем превышает 20 миллионов тонн. По словам ученых, это критически важный металл для возобновляемых источников энергии.

Вас также могут заинтересовать новости: