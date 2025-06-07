Теперь же необходимы вторичные санкции против России, говорит министр финансов.

Если бы жесткие санкции против России были введены еще в 2022 году, то сейчас уже, вероятно, произошло бы восстановление в Украине. Теперь же очень нужны вторичные санкции. Такое мнение в интервью изданию Bloomberg высказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Если бы мы сделали все необходимое для введения жестких санкций в 2022 году, наверное, мы бы сейчас говорили о восстановлении, которое уже произошло в Украине. Но в начале войны была определенная нерешительность, что дало возможность России обойти санкции", - сказал он.

По его словам, нужно наложить санкции на российский теневой флот, чтобы ударить по их нефтяному производству.

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"Мы должны найти способ ввести санкции против стран, которые помогают России обходить ограничения. Вторичные санкции - это то, что нам действительно нужно", - подчеркнул чиновник.

Он пояснил, что вторичные санкции предусматривают ограничения для стран, которые закупают российские нефть, газ, оборудование и поставляют россиянам технологии, таким образом предоставляя России средства для ведения войны с Украиной. Однако Марченко добавил, что он не имеет в виду какие-то конкретные страны.

Также он рассказал о сложной финансовой ситуации в Украине. По его словам, на 2026 год Украине не хватает необходимых обязательств "для покрытия наших финансовых пробелов".

"Денег, доступных для Украины в 2026 году, меньше, чем в 2025 году", - добавил Марченко.

Санкции против РФ: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, сенатор Линдси Грэм анонсировал новые меры, которые президент США Дональд Трамп сможет использовать против российского правителя Владимира Путина. Республиканец заявил, что Сенат готов в ближайшее время предоставить главе Белого дома "больше инструментов" против диктатора, "учитывая его поведение". Также он намекнул на то, что нужно изменить подход к России.

Между тем стало известно, что Трамп не хочет жестких санкций против России и тайно давит на Грэма, призывая его значительно ослабить предложенные ограничения. Источники в Конгрессе рассказали The Wall Street Journal, что в течение последних недель Белый дом и другие официальные лица администрации США тайно связывались с офисом Грэма и призывали его внести в законопроект такие изменения, которые позволили бы Трампу выбирать, против кого должны применяться санкции.

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