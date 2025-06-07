На месте ударов работают экстренные службы и медики.

Российские оккупанты 7 июня ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате удара пострадали пять человек. Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Синегубов отметил, что в Шевченковском районе города повреждено здание детской железной дороги. В Киевском районе из-за обстрела пострадал частный жилой дом.

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"На месте попаданий работают экстренные службы и медики", - добавил глава Харьковской ОВА.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате атаки погиб один человек.

Обновлено 18:33. По словам городского головы Харькова, из-за удара РФ по Шевченковскому району пострадали 10 человек.

Обновлено 18:48. Как уточнил Синегубов, вблизи места атаки расположен центральный парк отдыха для горожан, где находились люди.

"Один человек погиб на месте, женщина", - отметил чиновник.

Он отметил, что в больницу с ранениями различной степени тяжести госпитализированы четыре человека.

Обновлено 19:02. Количество пострадавших в результате вражеского удара возросло до 16 человек, сообщил Игорь Терехов.

Обновлено 19:06. Олег Синегубов добавил, что сейчас из-за атаки РФ восемь человек госпитализированы в больницы Харькова, среди которых 14-летний парень.

"Среди пострадавших - трое тяжело раненых", - написал он.

По словам чиновника, из-за ударов вражеских авиабомб погибла 30-летняя женщина.

Обновлено 19:16. Количество раненых увеличилось до 18 человек, сообщил мэр Харькова.

Также в Харьковской ОВА показали последствия ударов по городу.

"Около 17:35 враг нанес удары 4 управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города. Одно из попаданий - по Детской железной дороге. Это место, где обычно много семей с детьми. Россияне бьют именно туда в субботу днем. К сожалению, погибла 30-летняя женщина. Еще 18 человек ранены, трое из них находятся в тяжелом состоянии", - отметил Синегубов.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, сегодня, 7 июня, российские оккупанты атаковали Донецкую область, в результате чего погибли три человека, один человек получил ранения. Как стало известно, враг обстрелял Яблоновку Ильиновской громады, Константиновку и Покровск.

Также сообщалось, что в ночь на 6 июня враг нанес удар по Киеву, в результате чего погибли спасатели. По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, чрезвычайники работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Кроме того, еще 9 спасателей получили ранения.

"В этот день большая семья ГСЧС понесла невыразимую потерю. В результате страшной российской атаки погибли трое пожарных-спасателей: Павел Езгор, Даниил Скадин, Андрей Ременный", - добавили в ГСЧС.

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