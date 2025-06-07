По начинке новинка представляет собой смартфон начального класса, но главное здесь – габариты и вес.

Сегодня смартфоны с крупными дисплеями практически вытеснили компакты. Но порой на рынке все же появляются устройства, зачастую от менее известных брендов, для тех, кому важен размер. Одним из таких стал Bluefox NX1.

Телефон сравнивают с iPhone 5 – он примерно такой же по размерам. Девайс получил мелкий корпус (10x4,9x1,2 см) и IPS-экран диагональю всего 4 дюйма. Причем у экрана тонкие рамки и есть аналог "яблочного" Dynamic Island.

За производительность отвечает слабенький процессор MediaTek Helio G81, который появился еще в 2019 году. На выбор предоставляются две конфигурации памяти: 4/64 ГБ и 8/128 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч, функции быстрой зарядки не предусмотрено.

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Сзади находится одинарная камера Sony IMX230 разрешением 21 мегапиксель, спереди – 5-мегапиксельная фронталка. Из коробки смартфон работает на "чистом" Android 15.

Стоимость Bluefox NX1 начнется с 599 юаней, $85 (~3500 грн) – за версию 4/64 Гбайт. Модификация 8/128 Гбайт обойдется уже в 799 юаней, $110 (~4600 грн) Запуск продаж намечен на июль.

Свежий рейтинг удовлетворенности AnTuTu показал, что летом 2025 года у пользователей Apple большей симпатией пользуются компактные iPhone, в частности, iPhone 12 mini и iPhone SE 2, которые отличаются комфортными габаритами по сравнению с более современными версиями.

В то же время новые подробности о iPhone 17 могут разочаровать фанатов компактов. Новинка получит более крупный экран – 6,3 дюйма. Это сделает его таким же по размеру, как iPhone 16 Pro и будущий iPhone 17 Pro.

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