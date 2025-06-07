По словам автора рецепта, этот торт имеет рыхлую текстуру.

Известный ресторанный критик Нигелла Лоусон поделилась рецептом лимонного торта с черничным компотом. Для его приготовления нужно всего 30 минут. Об этом пишет Express.

"Этот торт имеет удивительную текстуру - почти как чрезвычайно воздушный воздушный воздушный блинчик - и нежный вкус; он пахнет лимоном, а не имеет резкого вкуса. И хотя в торте есть кокосовое молоко, оно добавляет сладости, а не тропической пышности. Несмотря на то, что это трехкомпонентный десерт, его чрезвычайно легко приготовить: идеальный пудинг, когда друзья приходят на ужин", - описала торт Лоусон на своем сайте.

Ингредиенты для торта:

225 граммов муки;

полторы чайные ложки разрыхлителя;

пол чайной ложки пищевой соды;

пол чайной ложки соли; пол чайной ложки соли;

150 мл растительного масла (плюс еще немного для смазывания);

150 г сахара-песка;

275 г кокосового молока;

два лимона (мелко натертая цедра, плюс три столовые ложки сока по 15 мл);

одна чайная ложка ванильного экстракта.

Ингредиенты для компота:

150 г черники;

одна столовая ложка свежего лимонного сока по 15 мл;

одна столовая ложка (15 мл) сахарной пудры;

полторы чайные ложки кукурузного крахмала.

Ингредиенты для начинки:

250 г кокосового молока;

одна чайная ложка ванильного экстракта;

две с половиной чайные ложки сахарной пудры.

Способ приготовления лимонного торта

Разогрейте духовку до 180 °C, подготовьте форму для выпечки, смазав ее бока жиром и выстелив дно пергаментной бумагой.

Видео дня

В миске смешайте муку, соду, разрыхлитель и щепотку соли.

В отдельной большой миске взбейте растительное масло, сахар и кокосовое молоко. Добавьте к смеси тертую лимонную цедру, лимонный сок и ванильный экстракт, снова взбивая до полного перемешивания.

Влейте жидкую смесь в миску с сухими игредиентами, взбейте все вместе, пока тесто не станет гладким и однородным. После чего перелейте смесь в форму и выпекайте в духовке около 25-30 минут. Тесто должно стать золотистого цвета.

"Оставьте тесто в форме, чтобы оно полностью остыло, прежде чем вынимать - оно может немного осесть во время охлаждения, что вполне нормально", - добавили в Express.

Когда тесто будет готово к сборке, осторожно выньте его из формы и переверните на сервировочную тарелку.

"В миске смешайте кокосовое молоко с ванильным экстрактом. Просейте сахарную пудру в молоко и перемешайте. Равномерно распределите эту смесь по поверхности охлажденного торта, а затем ложкой выложите черничный компот на слой молока", - отметили в материале.

Способ приготовления черничного компота

Для того, чтобы приготовить компот, положите чернику в небольшую кастрюлю вместе с лимонным соком, сахарной пудрой и тремя столовыми ложками холодной воды. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. После чего уменьшите огонь и варите на медленном огне, периодически помешивая, пока фрукты не начнут размягчаться.

"Снимите кастрюлю с огня. В небольшой чашке смешайте кукурузный крахмал с полутора чайными ложками холодной воды, пока не образуется однородная паста. Добавьте ее к теплой чернике, а затем верните кастрюлю на огонь примерно на тридцать секунд или до тех пор, пока смесь не загустеет. Если компот станет слишком густым, добавьте немного воды, чтобы разжижить его. Когда компот будет готов, перелейте его в небольшой жаростойкий кувшин и оставьте остыть", - посоветовали в материале.

Другие вкусные рецепты

Ранее личный повар принцессы Дианы Даррен Макгреди рассказал о рецепте приготовления картофеля, который обожала королевская особа. По его словам, принцесса любила есть картофель, который покрыт яичным белком и паприкой, после чего его запекали в духовке. Также она делилась таким блюдом со своими сыновьями Уильямом и Гарри.

Кроме того, кулинары рассказали, как очень вкусно пожарить яйца. Они отметили, что добавление кунжута к жареным яйцам придаст им приятную хрусткость и ореховый вкус. В то же время эти яйца подойдут не только для замечательного завтрака, но и будут вкусными на рисе или лапше, которые можно приготовить на ужин.

Вас также могут заинтересовать новости: