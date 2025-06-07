Республиканец Патронис выразил сомнение в серьезности намерений миллиардера.

Американский миллиардер Илон Маск после своей публичной ссоры с президентом США Дональдом Трампом объявил о создании новой политической партии. Об этом пишет The Hill.

Перед этим, 5 июня, Маск на своей социальной платформе X запустил опрос на тему, нужна ли стране новая политическая партия.

"Народ высказался. В Америке нужна новая политическая партия, которая бы представляла 80% людей среднего класса! И ровно 80% людей с этим согласны. Это судьба", - написал Маск, подводя результаты своего опроса.

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Тем временем в Республиканской партии скептически отреагировали на планы Маска. В частности, член Палаты представителей от Флориды Джимми Патронис раскритиковал эту идею и выразил сомнение в ее реалистичности.

Также политик заявил, что вражда между президентом США Дональдом Трампом и Маском не продлится долго, мол, Республиканская партия и союзники президента являются частью "одной большой семьи".

"Трамп знает: иногда можно поссориться даже с теми, кому ты доверяешь, кого любишь, с кем дружишь. В Вашингтоне такое бывает постоянно. Так что запомните мои слова: через месяц они уже снова будут вместе", - добавил он.

Ссора Трампа и Маска

Как сообщал ранее УНИАН, 5 мая Трамп и Маск устроилипубличную ссору. Глава Белого дома заявил, что "разочаровался" в миллиардере после того, как тот раскритиковал его "великий и прекрасный" закон относительно расходов и налогов. Впоследствии президент США выложил в соцсети пост, где заявил, что Маск "сошел с ума". Маск ответил на это лаконично: "Такая очевидная ложь. Так грустно".

На следующий день Маск поддержал идею о том, что Трампу должны объявить импичмент, а пост президента США должен получить вице-президент Джей Ди Вэнс. Миллиардер также спрогнозировал, что введенные Трампом пошлины "вызовут рецессию во второй половине этого года".

Издание Axios 6 июня написало, что конфликт между Трампом и Маском возник на самом деле раньше, а не после критики законопроекта. По его данным, все началось с того, что президент отменил выдвижение бизнесмена Джареда Айзекмана на должность главы NASA, у которого него отличные отношения с Маском. Мол, это и привело к тому, что 5 июня Трамп и Маск поссорились.

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