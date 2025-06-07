Вице-президент назвал "огромной ошибкой" критику миллиардера в адрес президента США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что бывший советник главы Белого дома Илон Маск делает "огромную ошибку", критикуя президента Дональда Трампа, и выразил надежду, что миллиардер вернется в команду после публичного конфликта. Об этом пишет Bloomberg.

"Я всегда буду верен президенту и надеюсь, что Илон, в конце концов, вернется в команду президента. Возможно, сейчас это уже нереально, потому что он зашел слишком далеко, но я все равно на это надеюсь", - сказал Вэнс в подкасте This Past Weekend with Theo Von, вышедшем в субботу.

Издание подчеркнуло, что это заявление Вэнса стало первым прямым комментарием администрации США в отношении Маска с момента его ссоры с Трампом.

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По словам источника, знакомого с ситуацией, перед участием в подкасте президент посоветовал Вэнсу говорить о Маске дипломатично. Вице-президент в выступлении высказал мнение, "что если бы Илон немного успокоился, все было бы нормально".

Ссора Маска с Трампом: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 5 мая Трамп и Маск устроилипубличную ссору. Глава Белого дома заявил, что "разочаровался" в миллиардере после того, как тот раскритиковал его "великий и прекрасный" закон о расходах и налогах. Впоследствии президент США выложил в соцсети пост, где заявил, что Маск "сошел с ума". Маск ответил на это лаконично: "Такая очевидная ложь. Так грустно".

На следующий день Маск поддержал идею о том, что Трампу должны объявить импичмент, а пост президента США должен получить вице-президент Джей Ди Вэнс. Миллиардер также спрогнозировал, что введенные Трампом пошлины "вызовут рецессию во второй половине этого года".

Издание Axios 6 июня написало, что конфликт между Трампом и Маском возник на самом деле раньше, а не после критики законопроекта. По его данным, все началось с того, что президент отменил выдвижение бизнесмена Джареда Айзекмана на должность главы NASA, у которого него отличные отношения с Маском. Мол, это и привело к тому, что 5 июня Трамп и Маск поссорились.

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