Драка произошла еще в апреле – после того, как Маск и Бессент встречались с Трампом.

Американский миллиардер Илон Маск устроил драку с министром финансов Соединенных Штатов Америки Скоттом Бессентом в стенах Белого дома. Произошло это в середине апреля.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего советника Дональда Трампа Стива Бэннона. По его словам, тогда Маск и Бессент пришли в Овальный кабинет, чтобы изложить свои аргументы относительно кандидатуры на должность главы Налогового управления.

Трамп решил поддержать выбор Бессента. Когда министр финансов и Маск вышли из Овального кабинета и начали идти по коридору, то стали обмениваться оскорблениями. Отмечается, что Бессент даже вспомнил о заявлениях Маска относительно того, что он раскроет более 1 триллиона долларов расточительных и мошеннических государственных расходов, чего тот не смог сделать.

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"Скотт сказал: "Ты мошенник. Ты абсолютный мошенник", – заявил Бэннон в одном из интервью.

По словам Бэннона, Маск ударил Бессента плечом в грудную клетку, "как регбист", а министр финансов ударил миллиардера в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы разнять стычку, когда ее участники дошли до кабинета советника по национальной безопасности. Маска вывели из Западного крыла Белого дома

"Президент Трамп услышал об этом и сказал: "Это уже слишком", – добавил Стив Бэннон.

Илон Маск поссорился с Трампом

Несколько дней назад одной из главных тем в медиа стала большая ссора между президентом США Дональдом Трампом и Илоном Маском, который был ключевым спонсором его кампании во время выборов.

Трамп заявил журналистам, что "разочаровался" в Маске. Позже в соцсети Truth Social американский президент сказал, что Маск "сошел с ума". Миллиардер молчать не стал и заявил, что глава Белого дома – фигурант "файлов Эпштейна" – речь идет об американском финансисте, которого обвиняют в педофилии и организации проституции.

Примечательно, что впоследствии Маск удалил это сообщение. Дональд Трамп, в свою очередь, предположил, что его отношения с миллиардером завершены. Он также не планирует разговаривать с Маском в ближайшее время.

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