Назначен новый руководитель управления МВД в Закарпатской области

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время пресс-конференции в Ужгороде.

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"Сегодня мною принято решение о назначении нового руководителя Управления внутренних дел в Закарпатской области – это полковник Князев Сергей", - сказал министр.

По словам Арсена Авакова, Сергей Князев человек с "боевым опытом".

"Сейчас он возглавляет уголовную милицию Донецкой прифронтовой области в Мариуполе. Работал в Киевской области. Всю жизнь в уголовном розыске. Это человек, который сможет работать с таким гиперопытным генералом, как Москаль, и я думаю, что это будет хорошая и крепкая команда", - добавил Арсен Аваков.