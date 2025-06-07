Идея заключается в том, чтобы не впадать в крайности, а встречаться более разумно.

Американский психолог Марк Треверс посоветовал, как использовать первые три свидания, чтобы по-настоящему понять, подходит ли вам кто-то. В своей статье для Forbes он объяснил новый подход к известному правилу.

"Вы, вероятно, слышали о знаменитом "правиле трех свиданий", идее, что вам следует подождать до третьего свидания, чтобы начать интимную жизнь… Адам Лейн Смит, бывший лицензированный семейный терапевт, предлагает новый взгляд на правило трех свиданий. Его подход использует первые три свидания как четкие и целенаправленные шаги для оценки связи, ценностей и эмоциональной безопасности", - отметил он.

По словам психолога, идея заключается в том, чтобы не впадать в крайности, а встречаться более разумно. И вот что он предлагает:

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На первом свидании проведите сканирование на поверхностную совместимость. Как отметил Треверс, цель первого свидания - не сразу оценить долгосрочный потенциал. Это быстрое, но содержательное чтение того, уважает ли другой человек ваши границы, проявляет ли он подлинный интерес и имеет ли он здоровый подход к отношениям. Исследование 2024 года подчеркнуло, что это важнее, чем думает большинство людей.

На втором свидании распознайте ценности и долгосрочные цели. Начните раскрывать, действительно ли они совпадают. Речь идет не столько о поверхностном обаянии, сколько об эмоциональной и идеологической совместимости, акцентировал психолог. Недавнее исследование показало, что партнеры, как правило, наиболее схожи в политических и религиозных взглядах, в вопросах образования и даже вредных привычках. Между тем, сходство в чертах личности, таких как экстраверсия, было на удивление низким.

На третьем свидании исследуйте уязвимость. Попробуйте установить можете ли вы доверять этому человеку более сложные части себя. Речь идет о том, чтобы мягко представить части своего внутреннего мира, размышления, шаблоны и даже несколько острых углов своей личности. По словам известного исследователя Брене Брауна, настоящая связь возникает, когда мы позволяем себе быть уязвимыми. Такая намеренная уязвимость может помочь заложить основу для значимых отношений.

Напомним, ранее семейный терапевт Рета Уокер назвала самый тяжелый год брака и поделилась, какие 10 шагов помогут его пережить.

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