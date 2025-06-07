В Координационном штабе отметили, что в ближайшее время Украина ждет результат.

Обмен телами погибших военнослужащих между Украиной и Россией по плану должен начаться на следующей неделе. Об этом сообщил заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в комментарии Украинской правде.

"На самом деле сроки начала репатриационных мероприятий были согласованы еще во вторник с уполномоченными представителями Министерства обороны государства-агрессора и должны начаться по плану на следующей неделе", - сказал он.

Также Юсов прокомментировал видео, которое распространили российские пропагандистские каналы, о том, что РФ якобы доставила первую партию тел погибших украинцев для обмена. По его словам, кадры на нем отсняты не на месте, где происходят обмены. Юсов заявил, что это "очередной спектакль вражеских спецслужб".

Видео дня

"Обнародованное врагом видео отснято сегодня на территории России, не на месте и не в районе обмена. Видео носит откровенно пропагандистский характер и является частью подготовленной дезинформационной кампании и ИПСО российских спецслужб с целью дискредитации Украины и давления на переговорную группу в ходе подготовки будущего обмена и репатриационных мероприятий", - пояснил заместитель председателя Координационного штаба.

Он добавил, что, "несмотря на такие открытые провокации, подготовка к обмену продолжается, и в ближайшее время ждем результат".

Обмен пленными и телами военнослужащих: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на выходных Украина и Россия могут провести обмен военнопленными. Он рассказал журналистам, что российская сторона "на эти выходные - субботу и воскресенье - сможет передать 500 человек, 500 наших военных". Президент добавил, что украинская сторона будет готова обменять соответствующее количество пленных со своей стороны. При этом отметил, что пока Украина от РФ списки не получила.

Однако 7 июня Россия обвинила Украину в срыве обмена телами и пленными. Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сказал, что 6 июня "первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена". Российский чиновник убеждал, якобы украинская сторона неожиданно перенесла обмен "на неопределенный срок".

Украина отреагировала на эти заявления РФ, отметив, что они не соответствуют действительности и предыдущим договоренностям. Относительно репатриации тел, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, действительно была достигнута договоренность, хотя дата не была согласована, но "вместо последовательного выполнения согласованного алгоритма российская сторона прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы в рамках совместного процесса". Там заверили, что Украина заинтересована в возвращении своих пленных и тел погибших и готова работать для этого дальше в рамках согласованных рамок.

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