Все больше бригад запускают свою собственную рекламную кампанию для поиска новобранцев.

Острая потребность в свежих пополнениях личным составом заставила украинскую армию запустить "более агрессивную" рекламную кампанию и предложить новобранцам более привлекательные условия контракта. Об этом пишет французская газета Le Monde.

"Украинские подразделения соревнуются в изобретательности, создавая отличительные визуальные коды и подчеркивая свои предполагаемые преимущества: качественную подготовку, возможность выбрать профессию в армии, семейный дух", – говорится в публикации.

Издание отмечает, что все больше украинских подразделений обзаводятся собственным рекрутинговым центром. При этом все делают ставку на разные вещи: где-то на плакатах изображены солдаты с суровыми лицами, на других — простые слоганы. "Мама, я в Азове", — приводит пример такого слогана автор публикации.

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"Ни один командир не скажет вам, что он полностью удовлетворен количеством солдат в своих рядах", — заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Борясь за положительный образ мобилизационного процесса, Минобороны Украины создало коммуникационные ячейки в каждой воинской части. Они занимаются не только рекламой службы в армии, но также участвуют в публичных мероприятиях, чтобы информировать население, в том числе о возможности работать на оборону, применив в армии свои гражданские навыки.

Le Monde удалось поговорить с тремя новобранцами, которые записались в 3-ю штурмовую бригаду. Мужчины признаются, что их убедили преимущества нового контракта. Некоторые говорят, что и до того подумывали о военной службе.

"Мне хочется действия, адреналина. Мои друзья, которые служат, посоветовали мне прийти, они говорят, что делают сумасшедшие вещи. Для меня имеет смысл быть здесь", – рассказал 19-летний Игорь.

Вместе с тем газета отмечает, что общее количество новобранцев пока не выглядит впечатляющим. Например, контракт "18-24", придуманный для молодежи, на серединуу апреля подписали всего 500 человек, говорится в публикации.

"Если люди ожидают, что мы каким-то чудесным образом наберем, скажем, полмиллиона человек, то этого не произойдет. Нехватка личного состава будет постоянной проблемой для Украины, и ни одна власть не сможет полностью ее решить", — комментирует ситуацию военный эксперт Николай Белесков.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в Украине впервые с 2024 года выросло количество людей, готовых терпеть войну до победы. Сегодня 60% респондентов, опрошенных социологами, утверждают, что "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо".

Также мы рассказывали, что мужчины старше 60 лет могут подписать контракт с Силами обороны, однако массовым это явление точно не будет. Как пояснили в Раде, этот механизм предусмотрен для привлечения особо ценных специалистов.

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