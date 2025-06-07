В июне в главном розарии Украины цветет наибольшее количество кустов роз одновременно.

Ежегодно в июне в Национальном ботаническом саду имени Н.Н. Гришко НАН Украины в Киеве начинается массовое цветение роз.

УНИАН.Туризм уже успел побывать в столичном ботсаду и готов поделиться свежими фото и видео роз (и не только), а также дать несколько полезных советов по его посещению.

Розарий главного столичного ботсада, с площадью 3,5 га, является крупнейшим в Украине. Всего в экспозиции, доступной посетителям, представлены более 150 сортов роз. Впрочем, в закрытой коллекции ботсада их еще больше.

Видео дня

Среди роз столичного ботсада действительно можно надолго заблудиться, гуляя по фигурным тропинкам и рассматривая разноцветные цветы.

Также в розарии можно будет отдохнуть в тени, дыша сладкими ароматами роз.

Хотя для посетителей розарий ботсада Гришко открыт с июня по октябрь, именно в первый месяц лета цветы цветут наиболее массово – хотя и до середины осени там обычно есть что посмотреть.

Кроме роз в первой половине июня в главном столичном ботсаду также цветут маки, пионы, водяные лилии, шалфей, васильки и другие полевые цветы.

Кроме того, еще есть несколько дней на то, чтобы успеть посмотреть, как цветет редкое тюльпанное дерево (несколько таких растений можно увидеть в зоне магнолий).

Ну а ближе к концу июня в ботсаду Гришко начнет массово цвести лаванда, хотя первые цветы появляются уже сейчас.

Как работает ботсад Гришко летом

С мая по август ботсад Гришко открыт для посетителей с 8:30 до 21:00.

Летом на территории розария периодически проводятся музыкальные концерты и другие платные события, особенно в выходные дни. Тогда гости ботсада без билетов на эти специальные события не могут попасть в розарий. Поэтому советуем перед вечерним походом в ботсад проверять, будут ли в этот день на его территории какие-то закрытые мероприятия.

Билеты в ботсад можно приобрести как на кассах за наличные или карточкой, так и на турникетах бесконтактным методом оплаты через Pay Pass.

В выходные дни и на праздники на кассах могут быть очереди, поэтому мы бы советовали приобретать билеты именно через турникеты.

Взрослый билет сейчас стоит 150 гривень, а для детей школьного возраста –100 гривень. Также предусмотрен бесплатный вход для отдельных категорий граждан, в том числе для военных и ветеранов войны.

Как сообщал УНИАН, в августе в ботсаду Гришко обычно цветут астры.

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