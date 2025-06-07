Иногда мы даже перестаем задумываться о таких вещах и просто проходим мимо, но ведь за этими действиями что-то да стоит.

Когда-нибудь во время прогулки вы замечали пару кроссовок, свисающих с линии электропередачи? Это удивительно частое явление, и у него даже есть свои причины.

Бросание обуви — также известное как "шуфити" (от слов shoe и graffiti — обувь и граффити) — происходит по всему миру и по самым разным причинам, пишет IFL Science.

1. В память о ком-то

Видео дня

Люди почитают умерших уже тысячи лет — захоронения и могилы встречаются ещё у неандертальцев. С тех пор человечество придумало множество способов вспоминать ушедших близких и этот — не исключение.

2. Территория

Одна из самых распространённых, но спорных теорий — это то, что развешенная обувь означает бандитскую активность: якобы она указывает на территорию банды или используется для передачи сообщений, например, о том, где можно купить наркотики.

Тем не менее, то, что это не всегда связано с бандами, не означает, что такого не бывает. "Для нас в Канзас-Сити это означало вашу группу и то, что вы пометили свой район", - рассказал заключённый Патрик Старр из тюрьмы штата Миссури, который ранее был высокопоставленным членом банды "Bloods".

По его словам, другие заключённые из Чикаго и Сент-Луиса говорили, что это было в память о погибших членах банды из конкретных районов.

3. Насмешка

Если вы достаточно взрослые, чтобы помнить школьные годы, это вряд ли вас удивит. В США стандартная высота столба линии электропередачи составляет около 10 метров — отличное место, чтобы закинуть туда чьи-нибудь кроссовки, если вы хотите по-настоящему разозлить или унизить этого человека.

Другие интересные новости

Ранее УНИАН сообщал, какие собаки любят путешествовать со своими хозяевами. "Главное - это ее способность к адаптации", - объяснила сертифицированный профессиональный тренер собак Николь Эллис.

Кроме того, в США вернулось гигантское озеро после 130 лет исчезновения. Ученые отмечают, что возрождение Туларе может быть симптомом глобального изменения климата.

Вас также могут заинтересовать новости: