В православный праздник сегодня верующие обращаются с молитвами к Святой Троице.

8 июня в церковном календаре один из двенадцати самых больших праздников - Троица, или Пятидесятница. Верующие прославляют Святую Троицу и вспоминают, как на апостолов Христа сошел Святой Дух, и они получили дар проповедовать на разных языках мира. По новому стилю в эту дату также вспоминают великомученика Феодора Стратилата. Рассказываем, какой праздник сегодня церковный по старому стилю, а также о главных традициях и правилах этого дня.

8 июня 2025 - какой сегодня церковный праздник в Украине

На 8 июня в 2025 году приходится праздник Святой Троицы, один из наиболее значимых праздников в православии. Его отмечают, как правило, на 50 день после Пасхи, отсюда и второе название торжества – Пятидесятница. Ранее мы подробно рассказывали, что это за праздник - Троица, в чем его суть, как отмечать и что не следует делать по правилам церкви.

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8 июня в новом церковном календаре также воздают почести великомученику Феодору Стратилату.

Согласно писаниям, Феодор жил в III-IV веках в Малой Азии и был заступником православных воинов. Красив и талантлив, он прославился как победитель змея, что свирепствовал в округе. Феодор вынес немало испытаний в жизни - преданный своей вере, он пострадал от гонений язычников и погиб как мученик.

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Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 8 июня вспоминают о жизни апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.

О чем помолиться, обычаи праздника и что нельзя делать на Троицу

В День Святой Троицы обращаются с молитвами к Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Святому Духу и благодарят за их все, что имеют. В храмах в этот день совершаются особые молитвы - коленопреклонные, а сами церкви украшают к празднику зеленью, цветами и ветками деревьев. Букеты зелени и цветов - аира, любистка, полыни, липы, березы и мяты - принято и освящать в храмах. Дома затем их ставят возле окон - считается, что такой зеленый букет защищает дом от зла и болезней и приносит мир и Божье благословение.

Святого Феодора Стратилата просят дать силы и выносливость для военных, избавить от плена и помочь в победе над врагом.

Хорошо в этот день делать добрые поступки, помогать людям, животным. Принято просить прощения и прощать самим. Традиционно в праздник собираются семьями за общим столом, на который обязательно нужно постелить новую скатерть - это символ достатка.

В народе день получил прозвище Федор Колодезник - по поверьям колодезная вода в этот день имеет целебную силу.

В великий праздник под особым запретом склоки, ругань и скандалы. Нельзя желать зла, жадничать, завидовать, унывать. По народным поверьям, запрещается тяжелая работа, шитье, выпечка и работа в огороде. Нельзя стричься, красить волосы.

У кого именины 8 июня

День ангела в эту дату отмечают Василий, Константин, Павел, Федор. По старому стилю - Александр, Георгий (Егор, Юрий), Елена, Иван, Макар.

Приметы на 8 июня

С давних времен люди обращают внимание на погодные приметы на Троицу:

дождь в этот день - лето будет теплым, а урожай богатым;

жара стоит - все лето таким будет;

радуга в этот день - к достатку.

Говорят, что если сегодня попасть под дождь, то исполнятся желания.

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