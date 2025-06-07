Три знака Зодиака испытают значительный прогресс в карьерной сфере до конца июня 2025 года. Такой прогноз сделала астролог Элизабет Бробек, пишет YourTango.

По ее словам, дополнительные возможности, которые заметно повлияют на материальное состояние, получат представители знаков Весы, Рак и Стрелец.

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Весы

Весы первыми ощутят мощный карьерный подъем. Как отметила астролог, благодаря переходу Юпитера в знак Рака представители этого знака могут рассчитывать на улучшения в профессиональной сфере:

"Они начнут видеть огромный рост и расширение своего публичного имиджа, а также того, кем они являются в центре внимания и на работе".

Для Весов это может означать рост популярности, успех в создании контента, увеличение доходов и долгосрочные карьерные перемены. Поскольку Юпитер останется в Раке до июня следующего года, позитивный тренд будет устойчивым.

Рак

Раки вступают в благоприятный период. После сложных лет, наконец-то появляется светлая полоса - особенно в профессиональной сфере. Уже 9 июня Юпитер входит в Рак, ознаменовав начало их "изумрудного года".

"Раки могут начать новый творческий проект, который действительно выведет их на карту", - сказала Бробек.

Ожидается, что в течение ближайших двух лет представители этого знака займут более яркую позицию. Однако, несмотря на поддержку Юпитера, успех будет требовать усилий и ответственности.

Стрелец

У Стрельцов, управляемых Юпитером, природное везение, но не всегда это ведет к признанию на работе. Иногда их заслуги остаются в тени. Тем не менее, ситуация изменится. До конца июня, по словам Бробек, Стрелец "может почувствовать тягу начать усерднее работать, чтобы быть на виду у публики", и положительные перемены станут более заметными.

"Они могут обнаружить, что извлекают новые кармические уроки, связанные с их публичным имиджем", - заявила астролог.

По ее словам, найти баланс и, возможно, открыть новый профессиональный путь поможет активность в соцсетях, если Стрельцы готовы вкладываться в это направление.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что у семи знаков Зодиака начнется новая жизнь.

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