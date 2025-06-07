В СБУ напомнили, что во время спецоперации "Паутина" были нанесены удары по 4 военным аэродромам РФ.

Служба безопасности Украины показала новое видео со спецоперации "Паутина". На нем видно полный путь одного из FPV-дронов от вылета с крыши модульного дома до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Белая"

Также на видео в Telegram видно, как беспилотник пролетает значительное расстояние и беспрепятственно залетает на территорию аэропорта, с которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов.

"Напомним, СБУ нанесла такие удары сразу по 4 военным аэродромам рашистов: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города. этой операцией непосредственно руководил Председатель СБУ Василий Малюк по поручению Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского", - написали в СБУ.

Видео дня

Там отметили, что ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Операция "Паутина": важные новости

Накануне президент Владимир Зеленский рассказал, что российские водители грузовиков, с которых были запущены дроны, не знали о своем участии в спецоперации. Он также отметил, что в самой операции использовали исключительно оружие украинского производства.

Тем временем президент США Дональд Трамп фактически оправдал террористические атаки России, заявив, что это стало ответом Москвы на украинские удары по аэродромам. В то же время он выразил надежду, что после таких атак Украины война не перерастет в ядерный конфликт.

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