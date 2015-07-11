В Мукачево произошла стрельба, есть раненые - СМИ
При въезде в Мукачево вооруженные автоматическим стрелковым оружием заблокировали дорогу в город, стрельба произошла в районе Красной горки.
Как сообщает местное издание Mukachevo.net, события происходят на территории комплекса Антарес и бывшего клуба Красный дракон по улице Лермонтова, где и были слышны многочисленные выстрелы.
По информации издания, вооруженные лица, представившиеся как "Правый сектор" заняли территорию комплекса.
На место событий прибыла уже милиция и СБУ. Информация о жертвах пока уточняется.
По данным местного издания, около 14:00 произошла перестрелка возле Красной горы на трассе Киев-Чоп, как продолжение разборок.
Отмечается, что движение транспорта по улице Данила Галицкого (бывшая Дзержинского) ограничено. В части от Бульвара Гойды и до выезда из города. Выстрелы слышны в районе АЗС вблизи Красной Горки. Объявлен план перехват.
На данный момент известно о 8 раненых.
"Один человек в крайне тяжелом состоянии. У него ранение головы. 5 спецназовцев и один водитель получили огнестрельные ранения. По словам медиков присутствовала и тяжелое оружие типа гранатомета", - говорится в сообщении.