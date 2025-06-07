Россияне продолжают терроризировать мирных украинцев.

Российские оккупанты 7 июня обстреляли Донецкую область. В результате атаки погибли три человека, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

"В Яблоновке Ильиновской громады россияне убили двух человек и повредили 2 дома. Еще 1 погибшая - в Константиновке", - отметил чиновник.

По словам Филашкина, ранения получил житель Покровска, в городе FPV-дрон повредил хозяйственную постройку.

Видео дня

"Кроме того, удалось установить информацию о погибшей накануне жительнице Рубцов Лиманской громады", - добавил глава Донецкой ОГА.

Обстрелы РФ - последние новости

Напомним, 6 июня Россия нанесла удар по Луцку, в результате чего погибли два человека, а именно молодая пара - Николай и Иванна. После чего мэр города Игорь Полищук объявил в Луцке День траура по погибшим.

В целом количество пострадавших в результате удара по городу составляет 30 человек.

"Эвакуированы 5 человек и несколько домашних животных. Значительно повреждены жилые дома, административные здания, мебельный цех, производственные помещения и автомобили", - добавили в ГСЧС.

Также в ночь на 7 июня оккупанты нанесли мощнейший удар по Харькову. Из-за атаки погибли трое мирных жителей, еще 21 человек получил ранения, среди которых полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка.

"За полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов. Враг наносит удары одновременно ракетами, "шахедами" и управляемыми авиабомбами", - рассказывал тогда мэр Харькова Игорь Терехов.

Вас также могут заинтересовать новости: