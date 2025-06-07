О существовании целой сети секретных тюрем не было известно до самого недавнего времени.

Правозащитники выяснили, что в России создана секретная сеть лагерей для украинских военнопленных и гражданских заложников, которая существует отдельно от официальной пенитенциарной (тюремной) системы. Об этом сообщает российский оппозиционный проект "Агентство. Новости".

Как рассказал изданию адвокат, сооснователь гуманитарной инициативы "Пошук. Полон" Николай Полозов, о существовании секретных тюрем для украинцев правозащитники узнали только сейчас и то в основном случайно. Российские бюрократы "проболтались" об этих учреждениях в судебных справках о местах содержания пленных.

"В ряде уголовных дел по отношению к военнопленным, которые мы вели в судах, мы увидели справки о том, где их содержали", — пояснил правозащитник.

Видео дня

По словам Полозова, как правило, пленных украинцев в России содержат в обычных СИЗО или тюрьмах. Но теперь из судебных документов стало известно, что существует еще и некий "центр временного содержания лиц, задержанных за противодействие СВО".

Полозов считает, что таких центров в России создали не менее четырех-пяти, но их может оказаться и больше. Никаких сведений о том, где могут находиться такие учреждения, правозащитникам пока найти не удалось.

"Они не входят в Федеральную систему исполнения наказаний, они контролируются, по всей видимости, Минобороны и военной полицией. И оттуда никаких сведений — мы подавали запросы — категорически не предоставляют", — пояснил Полозов.

Неизвестным является и количество украинцев, которые содержатся в таких местах. Полозов отмечает, что в секретных тюрьмах пленники находятся в бесчеловечных условиях, о чем рассказывают те, кого уже удалось вызволить из плена. При этом в официальных СИЗО, куда военнопленных помещают в случае, если российское государство решает судить их "по закону", условия содержания обычно чуть лучше, говорит правозащитник.

Полозов предполагает, что после окончания войны система секретных тюрем может быть масштабирована для репрессирования уже самих россиян.

Украинцы в российском плену

Как писал УНИАН, ранее сегодня Россия обвинила Украину в срыве нового раунда обмена пленными, параллельно с которым должен был также состояться и обмен телами погибших. Однако украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опроверг это заявление. Там заявили, что это россияне нарушили ранее достигнутые договоренности.

Также мы рассказывали, что россияне пытаются завербовать украинских пленных перед тем, как выдать их в рамках обмена. Из-за этого украинским спецслужбам приходится проверять каждого вернувшегося на предмет возможного сотрудничества с врагом.

Вас также могут заинтересовать новости: