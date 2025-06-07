По словам политика, Польша имеет свои интересы по этому вопросу.

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что сейчас он против вступления Украины в Европейский Союз. Об этом он сказал в интервью Mandiner.hu, отвечая на вопрос о том, как он относится к призывам об ускоренном вступлении нашего государства в ЕС.

"На данный момент я против вступления Украины в Европейский Союз. Я знаю, что мы, польское государство, должны поддерживать Украину со стратегической и геополитической точки зрения. Наибольшей угрозой для меня как антикоммуниста, и, по моему мнению, для всего региона, является Российская Федерация. Это постимперское, неокоммунистическое государство, во главе которого стоит Владимир Путин, военный преступник. Я очень критически отношусь к Российской Федерации, где, кстати, меня, как главу Института национальной памяти, преследуют. Мне грозит пять лет лагеря для военнопленных", - отметил политик.

По его словам, с одной стороны Польша должна поддерживать Украину в конфликте с РФ, однако Киев должен понимать, что другие страны, такие как Польша, Венгрия и т.д. имеют свои собственные интересы.

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"Такими интересами Польши являются, например, эксгумация жертв Волыни. Во время кампании я не соглашался и как президент не буду соглашаться на несправедливую конкуренцию с Украиной относительно польского сельского хозяйства или логистического сектора. В этих вопросах мы должны прийти к компромиссу и консенсусу. Я рассматриваю Украину как страну, которая, хотя и очень смело защищается от Российской Федерации, но должна уважать интересы других стран, которые, кстати, поддерживают Украину", - подчеркнул Навроцкий.

Президент Польши добавил, что его страна сыграла значительную роль в поддержке Украины благодаря президенту Анджею Дуде и польским гражданам. Поэтому, по мнению Навроцкого, это означает, что Польша также имеет право на свои интересы.

Кароль Навроцкий - что известно

Как писал УНИАН, в начале июня на выборах президента Польши победил Кароль Навроцкий, который обещал не пускать Украину в НАТО. Также известно, что президент является консервативным историком, поддержан оппозиционной партией "Право и справедливость", выступает за традиционные ценности и ограничение влияния ЕС.

Навроцкий победил на выборах Рафала Тшасковского, который является либеральным мэром Варшавы, представителем правящей коалиции "Гражданская платформа", сторонник европейской интеграции, реформ судебной системы и поддержки прав ЛГБТ+.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск ранее отреагировал на готовность Навроцкого блокировать вступление Украины в НАТО. По его словам, именно запрета вступления Украины в Альянс требует российский диктатор Владимир Путин, который следующим требованием выдвинет капитуляцию Украины.

"Первое и самое важное требование Путина к Украине и Западу - запрет вступления Украины в НАТО. Навроцкий только что добровольно подписал это требование. Следующим будет капитуляция и раздел Украины. Он также подпишет. Смертельно опасно для Польши", - предупредил польский премьер-министр.

В свою очередь после своей победы Кароль Навроцкий ответил Зеленскому о будущем партнерстве Украины и Польши. Он напомнил, что "Польша была самым решительным сторонником Украины" против российской агрессии.

"Ни одна другая страна не понимает эту угрозу лучше, чем мы, и я надеюсь, что мы будем продолжать работать вместе ради общего блага для урегулирования нерешенного прошлого и построения безопасного будущего вместе", - написал политик.

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