Президент пообещал полную "перезагрузку" в пограничных отрядах на Закарпатье
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в пограничных отрядах на Закарпатье будет проведена полная «перезагрузка».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая перед активом Закарпатской области.
«По моему поручению проведены соответствующие изменения, и среди пограничников полностью будет проведена «перезагрузка», - сказал президент.
По словам Порошенко, руководство Госпогранслужбы уже приступило к реализации этой задачи, и уже заменили руководителей Чопского и Мукачевского пограничных отрядов.
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Как сообщал УНИАН, 14 июля в пресс-службе Госпогранслужбы заявили, что за последние два месяца в Закарпатской области заменено почти половину пограничников.
Кроме того, по материалам отдела внутренней безопасности по Мукачевскому и Чопскому пограничных отрядах и Западному региональному управлению Госпогранслужбы проведено 28 служебных расследований. По их результатам к ответственности привлекли 77 военнослужащих. Из них 17 уволены, 6 – понижены в должности, еще 47 – перемещен за пределы подразделения.
По результатам реализации оперативных материалов отдела внутренней безопасности совместно с правоохранительными органами и военной прокуратурой начато производство в отношении 14 военнослужащих.