Президент пообещал полную "перезагрузку" в пограничных отрядах на Закарпатье

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая перед активом Закарпатской области.

«По моему поручению проведены соответствующие изменения, и среди пограничников полностью будет проведена «перезагрузка», - сказал президент.

По словам Порошенко, руководство Госпогранслужбы уже приступило к реализации этой задачи, и уже заменили руководителей Чопского и Мукачевского пограничных отрядов.

Читайте такжеПограничники в 2015 году не пустили в Украину 6 тысяч россиян

Как сообщал УНИАН, 14 июля в пресс-службе Госпогранслужбы заявили, что за последние два месяца в Закарпатской области заменено почти половину пограничников.

Кроме того, по материалам отдела внутренней безопасности по Мукачевскому и Чопскому пограничных отрядах и Западному региональному управлению Госпогранслужбы проведено 28 служебных расследований. По их результатам к ответственности привлекли 77 военнослужащих. Из них 17 уволены, 6 – понижены в должности, еще 47 – перемещен за пределы подразделения.

По результатам реализации оперативных материалов отдела внутренней безопасности совместно с правоохранительными органами и военной прокуратурой начато производство в отношении 14 военнослужащих.