Это место прозвали "Змеиным островом".

Смертоносный остров Илья-да-Кеймада-Гранде кишит 4000 самых опасных змей в мире и считается настолько угрожающим, что правительство Бразилии запретило его посещать. Остров находится в 32 километрах от побережья города Сан-Паулу и является домом для золотой гадюки. Об этом пишет Daily Mail.

Эта территория площадью 430 тысяч квадратных метров является единственным местом на Земле, где обитает Bothrops insulari (золотая гадюка). Также это место получило прозвище "Змеиный остров".

"Остров почти не посещают люди, за исключением нескольких ученых, которым ежегодно предоставляется разрешение на изучение змей. Иногда его посещает бразильский флот, который обслуживает автономный маяк, построенный в 1909 году, а затем быстро покидает остров. Остров стал известен как Остров Змей, поскольку, по некоторым данным, на каждом квадратном метре живет одна змея", - рассказали в материале.

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Кроме того, известно, что браконьеры посещают остров и вылавливают золотых гадюк, которые на черном рынке стоят до 30 тысяч долларов.

В Daily Mail добавили, что гадюка эволюционировала в изоляции, ведь 11 тысяч лет назад повышение уровня моря отрезало остров от материка, оставив змей на острове с ограниченными источниками пищи.

"Перелетные птицы стали основной добычей гадюки, но проблема заключалась в том, что большинство ядов действуют не сразу, а иногда даже через несколько дней. К тому времени, как яд змеи убивал птиц, они уже успевали перелететь в другое место, поэтому змеи эволюционировали и выработали чрезвычайно сильный яд, который может убить добычу почти мгновенно", - напомнили в материале.

Отмечается, что яд этих змей в пять раз сильнее других и может даже расплавить человеческую плоть. У людей укус золотой гадюки имел 7% вероятность смерти.

До того, как остров закрыли для посещения, было несколько историй о людях, которые погибли из-за этих хищников.

"Однако за последние 15 лет популяция змей на острове сократилась на 15% благодаря сочетанию удаления растительности и болезней. А в Красном списке Международного союза охраны природы змеи сейчас внесены в категорию видов, находящихся под критической угрозой исчезновения", - подчеркнули в издании.

Однако, всё равно остров является очень опасным для посещения.

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