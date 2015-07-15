Порошенко назначил Москаля на должность председателя Закарпатской ОГА - "одного из лучших губернаторов"

Как передает корреспондент УНИАН, президент представил Москаля активу региона в ходе рабочей поездки в Закарпатской области.

“Я принял решение..., подписал указ о назначении председателем Закарпатской ОГА Геннадия Геннадиевича Москаля”,- сказал он.

Порошенко отметил, что ему пришлось забрать одного из лучших руководителей области с фронтовой Луганщины и направить на Закарпатье.

Президент подчеркнул, что в Луганской области на должности председателя областной военно-гражданской администрации Москаль доказал, что существует честная украинская власть, которая всегда на передовой, вместе с военными борется с врагом.

"Геннадий Геннадиевич доказал, что можно перекрыть контрабанду, даже в ходе боевых действий. И он имеет авторитет не только среди солдат, помогая которым он шел на самый передок", - сказал Порошенко, пишет 5.ua.

Президент отметил, что ему пришлось на скорую руку организовывать перевод Москаля в другой регион.

"И вот на фоне этих событий, когда гибнут украинцы, когда мы не даем российской армии развернуть наступление на Украину, на фоне попыток сделать все, чтобы Россия осталась в изоляции, на фоне того, что завтра украинский парламент будет принимать одну из важнейших реформ, мне как Президенту пришлось все бросить и принимать экстренные меры по тушению пожара в Закарпатье и забирать одного из лучших губернаторов Луганщины и направлять туда, где он уже работал", - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, по информации нардепа от Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко, новым председателем Закарпатской Областной государственной администрации назначен Геннадий Москаль. На момент публикации официального подтверждения этого назначения не было. Москаль возглавлял Луганскую областную военно-гражданскую администрацию.

11 июля в Закарпатье возник конфликт - в городе Мукачево началась стрельба с участием "Правого сектора", милиции и местных "охранников" одного из нардепов.

Позже в ходе перестрелки с сотрудниками МВД несколько сторонников "Правого сектора" погибли, еще несколько - были окружены. Позже руководством страны был принят ряд кадровых решений по Закарпатской таможне.