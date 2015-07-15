Порошенко сменил руководителя управления СБУ в Закарпатской области

Управление СБУ в Закарпатской области возглавит Олег Воеводин.

Как сообщил президент Петр Порошенко на прес-конференции в Ужгороде, Олег Воеводин возглавит областное управление СБУ с завтрашнего дня. Читайте такжеНазначение Москаля должно сопровождаться очищением правоохранительных органов Закарпатья - президент Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее представление председателя СБУ Василия Грицака поддержал президент Петр Порошенко. Другим своим решением президент уволил Владимира Гелетея с должности руководителя управления СБУ в Закарпатской области.

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