Порошенко сменил руководителя управления СБУ в Закарпатской области

18:33, 15 июля 2015
Политика
1399 0
обновлено

Управление СБУ в Закарпатской области возглавит Олег Воеводин.

Фото УНИАН

Как сообщил президент Петр Порошенко на прес-конференции в Ужгороде, Олег Воеводин возглавит областное управление СБУ с завтрашнего дня.

Читайте такжеНазначение Москаля должно сопровождаться очищением правоохранительных органов Закарпатья - президент

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее представление председателя СБУ Василия Грицака поддержал президент Петр Порошенко.

Другим своим решением президент уволил Владимира Гелетея с должности руководителя управления СБУ в Закарпатской области. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter