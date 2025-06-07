По словам премьер-министра Финляндии, новые санкции, которые подготовили США, являются очень сильными.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что президент США Дональд Трамп ошибается, когда думает об ослаблении санкций в отношении РФ. Об этом сообщает Yle.

По информации The Wall Street Journal, администрация президента США пытается ослабить санкции против России, которые будет рассматривать Сенат. Как отметили журналисты, Белый дом пытался убедить республиканского сенатора Линдси Грэма смягчить его законопроект о санкциях.

"Я надеюсь, что США как можно быстрее и в максимально неизменном виде вынесут его (законопроект - УНИАН) на рассмотрение", - подчеркнул Орпо.

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Премьер-министр Финляндии считает, что пакет санкций, который подготовил Грэм, является очень сильным.

"Сейчас нужно принимать решение, мы должны заставить Путина сесть за стол переговоров", - отметил Орпо.

По словам политика, Европейский Союз делает все возможное со своей стороны, чтобы повлиять на эту ситуацию.

Санкции против России - последние новости

Ранее издание Bloomberg писало, что терпение Трампа к Путину тормозит санкции против России. Как отметили журналисты, законопроект о новых жестких санкциях против Москвы, который имеет более 80 соавторов и поддерживается обеими партиями, сейчас приостановлен, ведь Белый дом выражает неуверенность относительно его введения.

В частности Трамп заявлял, что еще не рассматривал законопроект и примет решение "в нужное время". Известно, что новый пакет ограничений может лишить РФ до $60 миллиардов ежегодно, значительно сократив ее нефтяной и газовый экспорт.

В то же время Politico сообщало, что республиканцы готовы надавить на Трампа ради санкций против России.

"Такой благоприятной возможности, чтобы "прижать" Путина и, наконец, заставить его сесть за стол переговоров, может больше не выпасть. Но есть одна загвоздка: похоже, Трамп этого просто не хочет", - отметили журналисты.

В свою очередь сенатор-республиканец Кевин Крамер считает, США должны принять новый пакет санкций против России. По словам американских чиновников, сам факт продвижения этого закона в Сенате уже будет серьезным сигналом.

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