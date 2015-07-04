В Москве проходит акция против российского вторжения в Украину (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, мэрия российской столицы согласовала участие 25 россиян в пикете у метро "Добрынинская" с 14.00 до 15.30 по киевскому времени.

Как отметила УНИАН участница пикета Елена Захарова, ей как россиянке стыдно за то, что Россия «бомбит Украину», в том числе и от ее имени.

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"Я не считаю, что войну ведет Путин, я считаю - Россия воюет с Украиной", - сказала она.

Захарова уверена, что такое отношение россиян к ситуации в Украине не из-за пропаганды по телевидению, по ее мнению, людей "нельзя так легко обмануть". Активистка считает, что причина кроется в образовании россиян, обучении в школе и институте.

В свою очередь другой участник акции Михаил Лашкевич подчеркнул, что на войну с Украиной идут огромные деньги, что ведет к падению уровня жизни простых людей.

«Это последствия для всех россиян - независимо от их отношения к властям. Все стало дорого. Наш лозунг: «Нет войне против Украины!», - сказал он.

Многие прохожие возмущаются и откровенно высказываются против участников акции. В частности, одна из женщин назвала пикет "бандеровским шабашом", а проходящий мимо мужчина благодарил президента РФ Владимира Путина за то, что "он дал работу", также участникам пикета предлагают "уехать в любимую Америку".

Сторонники и противники политики РФ дискутируют о личной роли Путина в конфликте на Донбассе и участии российских военнослужащих в убийствах граждан Украины.

Многие участники пикета одеты в вышиванки и прикрепили к одежде значки с надписью: "Нет - войне".

Участники акции держат в руках плакаты с надписями: "В.В. Путин - вдохновитель и организатор всех наших поражений", "Низкий поклон героям Украины!", "Свободу Надежде Савченко", а также плакаты с цитатами убитого у стен Кремля российского оппозиционера Бориса Немцова: "Похороны псковских десантников, погибших на полях сражения в Луганской области, не оставляют никаких сомнений в том, что на востоке Украины воюют регулярные российские войска"; "Операция по захвату Крыма началась, когда Янукович еще был в Киеве"; "Я не хочу, чтобы погибали люди. Не хочу, чтобы погибали русские, не хочу, чтобы погибали украинцы"; "Я считаю преступлением, просто самым настоящим преступлением войну против Украины" и другие.

Движение «Солидарность» регулярно проводит такие пикеты уже более года – с весны 2014 г. Главная задача таких акций - информировать граждан РФ о вытекающих социально-экономических и политических последствиях войны с Украиной для самой России.