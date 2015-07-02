В суде против Савченко будет давать показания главарь "ЛНР" Плотницкий – адвокат

16:17, 02 июля 2015
Политика
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В суде по делу незаконно удерживаемой в России украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко свидетелем обвинения выступит главарь террористической организации «Луганская народная республика» Игорь Плотницкий.

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Об этом адвокат Савченко Марк Фейгин сообщил в Twitter.

«У нас есть информация, что в суде по Савченко в качестве свидетеля обвинения выступит глава «ЛНР» Плотницкий», - написал он.

Справка УНИАН. Савченко похитили боевики на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии "Батькивщина". Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

24 апреля этого года Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве в убийстве двух и более лиц и незаконном пересечении границы.

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Ее адвокат Марк Фейгин отметил, что Савченко обвиняют по трем эпизодам: пособничество в убийстве российских журналистов, незаконное пересечение границы России, а также покушение на убийство пяти человек. Имеются в виду граждане, которые спаслись после обстрела российских корреспондентов под Луганском, сказал он.

Московский городской суд 10 июня по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

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