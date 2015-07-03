В ЕС отмечают важность принятия изменений в Конституцию до проведения местных выборов

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил официальный представитель ЕС.

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"Важно, чтобы парламент принял конституционные поправки в первом чтении до летних каникул, и в сентябре - во втором чтении, до запланированных местных выборов. Поправки должны позволить провести децентрализацию, основательную реформу системы правосудия, а также ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Должны быть надлежащим образом отражены замечания Венецианской комиссии, и в этом контексте мы приветствуем тот факт, что 26 июня были одобрены Конституционной комиссией поправки, содержащие предложения относительно определенных правил самоуправления в некоторых районах Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

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Официальный представитель ЕС отметил, что Брюссель получит текст проекта изменений в Конституцию, они будут детально изучены.

"Евросоюз считает конституционную реформу одним из ключевых элементов процесса реформ, которые происходят в Украине. Часть финансовой поддержки ЕС связана с прогрессом в этой отрасли", - сказал он.

Справка УНИАН. 26 июня Конституционная комиссия утвердила проект изменений к Основному Закону в части децентрализации.

Изменениями предусмотрено, что систему административно-территориального устройства составляют административно-территориальные единицы: общины, районы, регионы.

Община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины. Верховная Рада образовывать общины, районы и области, а президент будет иметь право временно приостанавливать полномочия глав общин.

Исполнительную власть в областях и районах, Киеве и Севастополе будут осуществлять префекты, которых назначает на должность и освобождает от должности по представлению Кабинета министров президент Украины. Префект координирует деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществляет надзор за соблюдением ими Конституции и законов Украины. Особенности осуществления исполнительной власти в Киеве и Севастополе определяются отдельными законами.

Особенности местного самоуправления на отдельных территориях Донбасса определяются законом об особом порядке местного самоуправления.

Кроме того, предусмотрено исключить из Конституции положения о надзоре прокуратуры за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, а также соблюдением соответствующих законов.

2 июля в Верховной Раде был зарегистрирован проект Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины» (относительно децентрализации власти), внесенный президентом Украины Петром Порошенко.

Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт выразил надежду на скорейшее принятие изменений к Конституции относительно децентрализации. “Мы знаем, что принятие этих изменений к Конституции должно быть очень срочным, потому что вам сейчас предстоят местные выборы, которые должны пройти в октябре 2015 года, и нужно утвердить эти изменения именно еще до начала избирательного процесса”, - сказал он.