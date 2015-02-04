ВР признала юрисдикцию Гаагского суда и предложила засудить чиновников РФ за военные преступления

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 271 из 318 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция партии «Оппозиционный блок».

Согласно документу, Верховная Рада Украины признает юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении преступлений против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами РФ и руководителями террористических организаций Донецкой и Луганской «народных республик», которые привели к особо тяжким последствиям и массовым убийствам украинских граждан.

Согласно заявлению, парламент предлагает Кабинету министров Украины, Генеральной прокуратуре Украины собрать необходимые материалы и надлежащую доказательную базу для обращения в Международный уголовный суд в отношении преступлений против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами РФ и руководителями «ДНР» и «ЛНР».

В заявлении сказано, что "с весны 2014 против Украины продолжается военная агрессия Российской Федерации и поддерживаемых ею боевиков, во время которой был аннексирован Крым и Севастополь, который является частью территории независимого суверенного государства Украина, оккупирована часть Донецкой и Луганской областей Украины, погибло тысячи граждан Украины, среди которых дети, получили ранения тысячи человек, разрушена инфраструктура целого региона, сотни тысяч граждан вынуждены были покинуть свои дома".

"Последним вопиющим актом насилия со стороны военных подразделений Российской Федерации и поддержки Российской Федерацией боевиков стал обстрел из систем залпового огня «Град» мирного населения в жилых кварталах города Мариуполь на юго-востоке Украины 24 января 2014 года, в результате которого погибли более 30 мирных жителей, среди 2 ребенка, и были ранены более 100 человек. Российская Федерация продолжает поставлять наемников и оружие, из которого боевики убивают граждан Украины", - напоминается в документе.

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Кроме того, напоминается, что за время этой необъявленной войны в плену на территории Российской Федерации противоправно оказались ряд граждан Украины.

"Принимая во внимание, что приведенные противоправные действия содержат признаки тяжких и особо тяжких преступлений против человечности и военных преступлений, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда, Верховная Рада Украины этим Заявлением признает в соответствии с пунктом 2 статьи 11 и пунктов 2, 3 статьи 12 Римского устава юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении преступлений против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами Российской Федерации и руководителями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», которые привели к особо тяжким последствиям и массовому убийству украинских граждан, начиная с 20 февраля 2014 года и по настоящее время", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Россия с февраля 2014 года осуществляет военную агрессию против Украины. Она аннексировала Крым и поставляет на восток Украины - в Луганскую и Донецкую области, часть которых захвачена боевиками террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», тяжелое вооружение и боеприпасы.

Во время этой войны, по данным ООН, почти 6 тысяч человек погибли, более 10 тысяч получили ранения, почти миллион граждан были вынуждены покинуть свои дома.

Несмотря на санкции, которые ввели против России ЕС, США, Канада, Австралия и другие страны, Москва не прекращает войну, поставляя на Донбасс даже регулярные войска.