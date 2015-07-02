В Раде зарегистрирован проект изменений в Конституцию в части децентрализации

Как передает корреспондент УНИАН, законопроект зарегистрирован под № 2217А и указано, что он зарегистрирован 1 июля 2015 года.

Вместе с тем по состоянию на 12.00 2 июля на сайте парламента нет информации о регистрации данного законопроекта.

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В то же время текст законопроекта не доступен для ознакомления.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 июля, во время презентации проекта изменений в Конституцию в части децентрализации Порошенко заявил, что рассчитывает на поддержку всех политических сил в Верховной Раде во время голосования за эти изменения в Основной Закон.