В Раде зарегистрирован проект изменений в Конституцию в части децентрализации
13:26, 02 июля 2015Политика
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В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины" (относительно децентрализации власти), внесенный президентом Украины Петром Порошенко.
Верхована Рада Украины / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, законопроект зарегистрирован под № 2217А и указано, что он зарегистрирован 1 июля 2015 года.
Вместе с тем по состоянию на 12.00 2 июля на сайте парламента нет информации о регистрации данного законопроекта.
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В то же время текст законопроекта не доступен для ознакомления.
Как сообщал УНИАН, вчера, 1 июля, во время презентации проекта изменений в Конституцию в части децентрализации Порошенко заявил, что рассчитывает на поддержку всех политических сил в Верховной Раде во время голосования за эти изменения в Основной Закон.
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