ПАСЕ официально признала факт российской агрессии в Украине - резолюция

Украинская постоянная делегация Верховной Рады в ПАСЕ добилась внесения соответствующих поправок в резолюцию. Как сообщила член постоянной делегации, народный депутат Ирина Геращенко в соцсети, "мы настаивали на том, чтобы к работе был привлечен Международный комитет Красного Креста. И сейчас МККК готов приобщиться к этой работе. Важно - в этой резолюции впервые в документах международных организаций зафиксирован термин "российская агрессия в Украине".

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Председатель постоянной делегации, народный депутат Владимир Арьев отметил, что ПАСЕ поддержала доклад о пропавших без вести в Украине. "Редкий случай, когда разрешили презентацию на экране. Докладчик Джим Шеридан выступил блестяще. В резолюции, благодаря слаженным действиям украинской делегации, наконец, впервые появилось определение "российская агрессия". Это очень важно - шаг за шагом мы ломаем лед нерешительности", - отметил депутат.

Отметим, что ПАСЕ в принятой резолюции призвала Россию и боевиков освободить всех пленных. "Ассамблея настоятельно призывает сепаратистские группы, которые контролируют оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, освободить всех пленных и заложников", - говорится в резолюции. Также в ней призывается создать механизм поиска пропавших без вести. В ПАСЕ отмечают, что проблема пропавших без вести может быть решена только с помощью совместных усилий всех сторон конфликта. "Поэтому Ассамблея настойчиво призывает Украину, Российскую Федерацию и сепаратистские группы, которые контролируют оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, обеспечить эффективное реагирование с точки зрения проведения расследования и поддержки семей в отношении всех зарегистрированных случаев пропавших без вести", - говорится в резолюции.

Также в резолюции признается, что отдельные части Донецкой и Луганской областей являются оккупированными.

ПАСЕ призвала Украину создать правительственный орган для координации всех организаций по поиску пропавших без вести. ПАСЕ рекомендует украинским властям "создать специальный правительственный механизм, задачей которого будет координировать работу всех правительственных и неправительственных органов в деле пропавших без вести".

Примечательно, что в день голосования ассамблея договорилась существенно ужесточить документ, сделать его более жестким в отношении России. В частности, в тексте появилось признание того, что конфликт в Украине на самом деле является российской агрессией, а по Крыму введен термин "оккупированный".

Как отмечает "ЕвроПравда", резолюцию поддержало подавляющее большинство присутствующих, против проголосовал только немец-коммунист Андрей Гунько. "За" принятие резолюции было отдано 54 голоса. Поправка о том, что Россия является страной-агрессором, получила 48 голосов "за" и 7 - "против".