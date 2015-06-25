Россия не предоставляет официальной информации о пропавших на востоке Украины российских солдатах - докладчик ПАСЕ

Об этом он сказал сегодня в Страсбурге на летней сессии ПАСЕ во время представления доклада о пропавших без вести в результате конфликта на востоке Украины.

"Нет официальной информации о пропавших российских солдатах, представленной со стороны российской власти, так же, как до сих пор она не признает причастность к этому конфликту", - сказал Шеридан.

По его словам, Служба безопасности Украины получила более 20 обращений от российских семей, которые ищут пропавших на Донбассе солдат.

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Как сообщал УНИАН, ПАСЕ сегодня планирует призвать Украину, Россию и террористов создать совместную рабочую группу по поиску пропавших без вести лиц. Также ПАСЕ планирует призвать РФ и боевиков освободить всех заложников и создать механизм поиска пропавших без вести.