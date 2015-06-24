ПАСЕ оставила Россию в ассамблее и сохранила санкции против нее

Документ, содержащий жесткую критику в адрес России, поддержали 128 депутатов, против проголосовали 11, сообщает "Европейская правда".

Этим решением подтверждаются все ограничения, наложенные в ПАСЕ на представителей Российской федерации (с лишением права голоса).

Ассамблея признала присутствие на Донбассе подразделений регулярной российской армии, а зона АТО названа "территорией под контролем пророссийских сепаратистов и российских войск".

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В документе также осуждаются нападения на Дебальцево, Марьинку, Мариуполь, также отмечается ответственность РФ за эти действия – утверждается, что эти нападения были совершены при поддержке российских регулярных подразделений.

Также в требованиях резолюции говорится, что Россия должна не только отозвать все свои войска с территории Украины, но и освободить пленных, содержащихся на территории РФ.

В то же время, ПАСЕ не прекратила полномочия российской делегации, хотя имела такую процедурную возможность.

Утверждается, что мотив отказа от аннулирования полномочий РФ является желание "сохранить возможность для диалога".