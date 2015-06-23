Геращенко рассказал, кто внес 5 миллионов гривень залога за подозреваемого в убийстве Бузины

Как сообщил Геращенко в своем Twitter, залог за подозреваемого в убийстве Бузины Дениса Полищука внес Алексей Тамразов.

5 миллионов гривен залога за освобождения из под стражи подозреваемого в убийстве Бузины внес Тамразов Алексей Гариевич. — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) 23 Июнь 2015

Как пишет Украинская правда, Тамразов во времена президентства Януковича работал первым заместителем председателя правления государственной компании "Укргаздобыча". Возглавлял ее на тот момент бывший менеджер и близкий друг Дмитрия Фирташа Юрий Борисов.

Именно с компанией "Укргаздобыча" было связано несколько коррупционных скандалов в годы президентства Януковича. Один из них связан с аукционами по продаже сжиженного газа. Его по цене для населения единолично скупали компании из группы харьковского бизнесмена Сергея Курченко.

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Далее газ реализовывался уже по рыночным ценам.

В конце 2000 года начал трудовую деятельность в компании "ТНК-Украина" в должности специалиста отдела оптовой реализации нефтепродуктов.

С 2003 - коммерческий директор ООО "Западная нефтегазовая компания" ("ЗНГК").

С 2006 по 2007 год - первый заместитель коммерческого директора компании "Укрнафта". С 2007 по 2010 - вернулся в "ЗНГК" на должность заместителя директора.

С 2010 года по март 2014 года — первый заместитель главы правления ПАО "Укргаздобыча".

Тамразова также называют владельцем ООО "Всеукраинская медиа группа" (сайт theinsider.ua).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июня, Полищука выпустили из Киевского СИЗО.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой.

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По его словам, на выходе из изолятора Полищука, за которого был внесен залог, встретили около 50 человек – общественные активисты, родственники и несколько народных депутатов.

Ранее Лозовой сообщал, что за Полищука неизвестные внесли залог в размере более 5 млн грн.



