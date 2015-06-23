Геращенко рассказал, кто внес 5 миллионов гривень залога за подозреваемого в убийстве Бузины

15:43, 23 июня 2015
Политика
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Советник главы МВД Антон Геращенко назвал имя человека, внесшего залог за подозреваемого в убийстве журналиста Олеся Бузины.

Денис Полищук / УНИАН

Как сообщил Геращенко в своем Twitter, залог за подозреваемого в убийстве Бузины Дениса Полищука внес Алексей Тамразов.

Как пишет Украинская правда, Тамразов во времена президентства Януковича работал первым заместителем председателя правления государственной компании "Укргаздобыча". Возглавлял ее на тот момент бывший менеджер и близкий друг Дмитрия Фирташа Юрий Борисов.

Именно с компанией "Укргаздобыча" было связано несколько коррупционных скандалов в годы президентства Януковича. Один из них связан с аукционами по продаже сжиженного газа. Его по цене для населения единолично скупали компании из группы харьковского бизнесмена Сергея Курченко.

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Далее газ реализовывался уже по рыночным ценам.

В конце 2000 года начал трудовую деятельность в компании "ТНК-Украина" в должности специалиста отдела оптовой реализации нефтепродуктов.

С 2003 - коммерческий директор ООО "Западная нефтегазовая компания" ("ЗНГК").

С 2006 по 2007 год - первый заместитель коммерческого директора компании "Укрнафта". С 2007 по 2010 - вернулся в "ЗНГК" на должность заместителя директора.

С 2010 года по март 2014 года — первый заместитель главы правления ПАО "Укргаздобыча".

Тамразова также называют владельцем ООО "Всеукраинская медиа группа" (сайт theinsider.ua).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июня, Полищука выпустили из Киевского СИЗО.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой.

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По его словам, на выходе из изолятора Полищука, за которого был внесен залог, встретили около 50 человек – общественные активисты, родственники и несколько народных депутатов.

Ранее Лозовой сообщал, что за Полищука неизвестные внесли залог в размере более 5 млн грн.


 

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