Подозреваемого в убийстве Бузины Полищука выпустили из Киевского СИЗО (видео)

Об этом в комментарии УНИАН сообщил народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой.

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По его словам, на выходе из изолятора Полищука, за которого был внесен залог, встретили около 50 человек – общественные активисты, родственники и несколько народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, по данным Лозового, за Полищука внесли залог в размере более 5 млн грн.

«Залог в размере более 5 миллионов гривен внесен неизвестными лицами. Благодаря ему, сегодня Денис Полищук должен выйти. Это до последнего держалось в секрете, чтобы не было никаких препятствий на пути к его освобождению», - рассказал он в комментарии агентству.