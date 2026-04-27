HBO показал трейлер нового сезона 'Дома дракона' (видео)

Премьера третьего сезона запланирована на июнь.

Стриминговый сервис HBO показал трейлер третьего сезона популярного сериала "Дом дракона". Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале HBO Max.

В центре сюжета – борьба за власть внутри династии Таргариенов. Политические интриги, бушевавшие в предыдущих сезонах, переходят в новую стадию – ожесточенную и жестокую войну за власть и железный трон.

Пока Рейнира вместе с союзниками готовится вернуть корону и железный трон, в клане "зеленых" царит своя борьба. В новом трейлере зрители могут увидеть растущее напряжение между королем Эйгоном II и его братом Эймондом, который фактически захватил власть.

Кроме того, есть намек на одну из самых масштабных морских битв в истории Вестероса. Речь идет о "Битве при Глотки" (Battle of the Gullet), которая является одной из крупнейших в "Танце драконов". Флот Веларионов столкнется с флотом Триархии, который выступил на стороне "зеленых". В ролике можно увидеть корабли, над которыми кружат драконы, что предвещает огромные потери для обеих сторон.

Премьера нового сезона запланирована на 21 июня 2026 года. Он будет состоять из восьми эпизодов.

Создатели сериала ранее сообщали, что на экраны выйдет и четвертый сезон "Дома дракона". Он станет финальным.

"Дом дракона": о чем сериал

"Дом дракона" – это фэнтезийная драма от HBO. Сериал является официальным приквелом к культовой "Игре престолов".

Сюжет основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина "Огонь и кровь", который рассказывает о династии Таргариенов и ее упадке.

События в сериале разворачиваются за 200 лет до рождения Дейенерис Таргариен – одной из ключевых героинь "Игры престолов".

"Дом дракона" рассказывает о внутреннем конфликте в доме Таргариенов, известном как "Танец драконов". Дом раскалывается на два лагеря: "черные", которые являются сторонниками официально назначенной наследницы Рейниры, и "зеленые" – сторонники королевы Алисенты и ее сына Эйгона II.

