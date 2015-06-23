За подозреваемого в убийстве Бузины Полищука внесли 5-миллионный залог

Об этом в комментарии УНИАН сообщил народный депутат Украины от «Радикальной партии» Андрей Лозовой.

«Залог в размере более 5 миллионов гривен, внесен неизвестными лицами. Благодаря ему, сегодня Денис Полищук должно выйти. Это до последнего держалось в секрете, чтобы не было никаких препятствий на пути к его освобождению», - рассказал он в комментарии агентству.

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По словам Лозового, в настоящее время он вместе с народным депутатом от «Батькивщины» Игорем Луценко находится возле Киевского изолятора временного содержания.

Он также отметил, что информацию о внесении залога Полищука он получил от одного из общественных активистов. Также, по словам политика, эту информацию ему подтвердила близкая родственница Полищука.