Бронь следует оставить только для оборонных предприятий, – военнослужащий

Быков говорит, что существует "очень много схем" в отношении бронирования.

Возможность бронирования работников нужно оставить только для оборонных предприятий. Такое заявление сделал в эфире телеканала "Киев 24" Дмитрий Быков, военнослужащий Вооруженных сил Украины и общественный деятель.

"Я это поддерживаю, потому что мы видим очень много схем по бронированию. Они раскрываются Службой безопасности Украины. К сожалению, правоохранители не успевают за всем", – сказал Быков.

По его мнению, справедливее было бы все же "снять бронь" и уже непосредственно работать с "тем массивом данных от военнообязанных, которые могут сегодня уже обучаться и перейти на военную службу".

Видео дня

Бронирование от мобилизации в Украине

Ранее Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, высказал мнение, что предприятия, которые хотят забронировать своих работников, можно обязать приводить в армию через рекрутинг по 3-10 добровольцев за каждого забронированного.

Парламентарий раскритиковал идею "экономического" бронирования, при котором сам работник или его работодатель мог бы заплатить за бронирование от мобилизации. По мнению Вениславского, такой подход нарушил бы один из конституционных принципов, гарантирующий равенство всех перед законом, независимо от достатка.

Вас также могут заинтересовать новости: