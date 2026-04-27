Праволавній праздник сегодня в народе называют Березосок.

28 апреля по новому церковному календарю православные чтят память мучеников Дады, Максима и Квинтилиана, которые пострадали за веру во Христа. В этот день в храмах возносят молитвы святым, просят у них заступничества, укрепления в вере и помощи в житейских делах.

Дате приписывают не только духовное значение, но и связь с народными традициями, приметами и запретами, которые старались соблюдать, чтобы сохранить благополучие. Рассказываем, какие обычаи связаны с этим днем, что не рекомендуют делать и какой праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

Православная церковь 28 апреля согласно новому церковному стилю вспоминает мучеников Даду, Максима и Квинтилиана. По старому церковному календарю их будут почитать 11 мая.

Святые жили во времена императора Диоклетиана и приняли мученическую смерть за веру во Христа. По преданию, во время языческого праздника в Доростоле от жителей потребовали принести жертву богам, однако братья отказались подчиниться указу и удалились в свое селение. Об этом случае стало известно наместнику: он отправил воинов к к братьям домой и застали их за молитвой.

Максиму предложили стать жрецом Зевса, но он отказался, как и его братья. После заключения в темницу и попыток заставить отречься от веры всех троих казнили.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю 28 апреля чтят память Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре, о традициях и запретах даты.

Обычаи 28 апреля, что нельзя делать сегодня

Сегодня верующие обращаются с молитвами к святым - просят о заступничестве перед Господом, помощи в семейных делах, исцелении и защите от несправедливости. Считается, что святой Максим облегчает страдания больных и поддерживает обиженных.

В народе праздник называют Максимов день, или Березосок - главной традицией в старину был сбор березового сока. Верили, что именно в этот день сок обладает особой целебной силой, помогает при отеках, болях в суставах, цинге, кожных заболеваниях, а также укрепляет организм.

С Максимовым днем связывают и особый обычай "ловить ветер": для этого нужно выйти на перекресток и стать лицом к ветру, чтобы избавиться от болезней, порчи и бед. Иногда ветер "собирали" в ладанку и надевали на больного.

Хорошие результаты в этот день приносит работа в саду и огороде, тогда как домашние дела отходят на второй план. Наши предки верили, что Максимов день нужно провести в сытости: хорошо поесть, выпить чаю или травяных настоев - это сулит удачный год и богатый урожай.

В церковный праздник сегодня осуждаются ругань, сквернословие, зависть, жадность и лень.

По народным приметам на Максимов день также есть ряд запретов:

не советуют стричь волосы и прокалывать уши;

не рекомендуют начинать ремонт, делать перестановку или любые серьезные изменения в доме - чтобы не поменять жизнь к худшему;

не делают помолвки и свадьбы - союзы окажутся недолговечными.

День нужно провести спокойно, без резких перемен и важных решений, придерживаясь умеренности в делах и поступках.

Народные приметы о погоде

По приметам судят о погоде и будущем урожае:

теплая и ясная погода стоит - к богатому урожаю осенью;

ударил мороз - к хорошему урожаю гречки и пшеницы;

день ветреный - лето будет прохладным;

ясный и яркий восход солнца - к теплому, солнечному лету;

звездная и теплая ночь - к щедрому урожаю;

звезды мерцают на рассвете - к дождю;

туман с утра - к вечернему ненастью.

Замечено, что если на Максимов день пошел дождь, значит, в скором времени потеплеет.

Вас также могут заинтересовать новости: