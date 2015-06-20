Порошенко не приехал на крупнейший в Европе форум по безопасности, где должен был выступить - СМИ

Президент Украины Петр Порошенко не принимает участие в крупнейшем в Центральной и Восточной Европе форуме безопасности GLOBSEC, который проходит в Братиславе.

Его имя исчезло из перечня спикеров поздно вечером в пятницу, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Как сообщалось ранее, Порошенко должен был принять участие в GLOBSEC и по согласованию с организаторами был включен в официальную программу саммита. Он должен был участвовать в панели об Украине и ее роли в Центральной Европе. В то же время, по словам организаторов, до вечера пятницы не было ни формального отказа, ни официального уведомления о деталях его приезда.

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Участникам конференции не сообщили о причинах изменений.

Справка. Конференция GLOBSEC является крупнейшей дискуссионной площадкой в Центральной и Восточной Европе, посвященной безопасности, и входит в пятерку самых влиятельных конференций в мире по этой тематике. Она проводится ежегодно, в этом году конференция пройдет в десятый раз. В ней принимают участие 9 глав государств и правительств.